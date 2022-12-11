Antalya’nın 3’üncü Lig temsilcisi Kepez Belediyespor, sahasında karşılaştığı Malatya Arguvan Spor Kulübü engelini 2-1 geçince maç fazlasıyla zirveye yerleşti. Hasan Doğan Stadı’nda yapılan karşılaşmada baskın taraf olan Kepez Belediyespor, mücadelesinin karşılığını 3 puan ile aldı. Grup lideri Güneş Holding Çankaya Futbol Kulübü’nün yenilmesiyle 1’inciliğe yükselen Kepezliler, puanını 32’ye çıkarttı. İlk yarının son maçı olarak Bursa Yıldırım Spor deplasmanında çıkacak olan Kepezliler, lig arasında zirvede olma hesapları yapıyor.

Antalya’nın 3’üncü Lig temsilcisi Kepez Belediyespor, sahasında karşılaştığı Malatya Arguvan Spor Kulübü engelini 2-1 geçince maç fazlasıyla zirveye yerleşti. Hasan Doğan Stadı’nda yapılan karşılaşmada baskın taraf olan Kepez Belediyespor, mücadelesinin karşılığını 3 puan ile aldı. Grup lideri Güneş Holding Çankaya Futbol Kulübü’nün yenilmesiyle 1’inciliğe yükselen Kepezliler, puanını 32’ye çıkarttı. İlk yarının son maçı olarak Bursa Yıldırım Spor deplasmanında çıkacak olan Kepezliler, lig arasında zirvede olma hesapları yapıyor.

Kepez Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Hakan Çatal, yönetim kurulu üyeleri ve Kepez Belediyesi Meclis üyeleri ile tribünleri dolduran Antalyaspor taraftarlarının izlediği karşılaşmanın ilk golünü, dakika 45’de Ali Sinan Gayla kaydetti. Berat Eyüpoğlu’nun pasını gole çeviren Gayla, sevincini takım arkadaşlarıyla paylaştı. Dakika 68’de yine sahneye çıkan günün çalışkan ismi Gayla, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti. Malatya Arguvan’ın oyuncusu Muhammed Bilal Barman’ın dakika 82’de attığı gol, Kepezlilerin galibiyet coşkusu yaşamasına engel olmadı.