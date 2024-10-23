Şampiyonluk beklentisi olan Kepez Belediyespor Kulübü U16 Kadın Basketbol Takımı, berabere biten 3’üncü periyot sonrası 28 sayı atarak farklı kazandı.

Kepez Belediyespor Kulübü U16 Kadın Basketbol Takımı, güçlü rakibi Antalya Polis Spor Gücü maçını son periyotta etkili bir oyunla 63-42 kazandı. Turgut Özal Spor Salonu’ndaki karşılaşmanın periyotları 13-8, 12-14, 10-13 ve 28-7 skorlarla tamamlandı. Önde başladıkları maçın 3’üncü periyodunu 35-35 berabere tamamlayan Kepez’in pota sultanları, maçı uzatmamak için son sözünü 21 sayı farkla söyledi. Son saniyede büyük sevinç yaşayan genç basketbolcular, Antalya şampiyonluğu yolunda önemli bir engeli aşmış olmanın mutluluğunu yaşadı. Kenardan sürekli öğrencilerine müdahale eden Koç Okan Sezen, sporcularını tebrik etti.