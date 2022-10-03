Sahasında ağırladığı Beyoğlu’nu 2-1 yenen Kepez Belediyespor, kendi sahasında kaybetmiyor

Sahasında ağırladığı Beyoğlu’nu 2-1 yenen Kepez Belediyespor, kendi sahasında kaybetmiyor

Güçlü bir kadro ile 3’üncü Lig yolculuğuna başlayan Kepez Belediyespor, Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri’ni 2-1 yendi. Ligin 5’nci maçında da sahasında kaybetmeme alışkanlığını sürdüren Kepez Belediyespor, taraftarına büyük mutluluk yaşattı. Hasan Doğan Stadı’nda yapılan karşılaşmada taraftar desteğini alan Kepezliler, coşkulu oyununun karşılığını aldı. Dakika 44’de Ali Sinan Gayla’nın attığı golle soyunma odasına galip giren Kepezliler, ikinci yarıda da gol arayışlarını sürdürdü. Dakika 54’de Enes İlhan Yüksel’in attığı ikinci gol sonrası vites yükselten takım, dakika 79’da Şemsettin Ender Kılıç’ın attığı gol sonrası maçı 2-1 galip bitirdi. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kepez Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Hakan Çatal ve belediye meclis üyelerinin izlediği karşılaşma sonunda takımını tribüne davet eden taraftar, 3’lük çektirip alkışlarla tebrik etti.