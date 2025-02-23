Çölyak hastalarına ve sağlıklı beslenmek isteyenlere yönelik günde 3 binden fazla glutensiz ürün sunan Kepez Belediyesi, 1. Yöresel Glütensiz Lezzet Şenliği düzenledi.

Kepez Belediyesi ve Kepez Vakfı işbirliğindeki 1. Yöresel Glütensiz Lezzet Şenliği, Kepez Kent Meydanı’nda gerçekleştirildi. Sağlıklı yaşam ve glutensiz beslenme konusunda farkındalığa sebep olmayı hedefleyen şenlikte, misafirlere sağlıklı lezzetler sunuldu. Glütensiz unlarla yapılmış ekmek, kek, pasta ve atıştırmalıklar ziyaretçilere ikram edildi. Katılımcılar, glüten içermeyen gıda seçeneklerini tatma fırsatı buldu. Özellikle Çölyak hastalığına sahip bireyler ve glüten duyarlılığı yaşayanlar, organizasyonun sunduğu alternatif yiyeceklerin tadını keşfederek keyifli bir gün geçirdi.

"Çölyak hastaları için hayati önem taşıyor"

Lezzet şenliğinin açılışında konuşan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, glütensiz beslenmeye, son yıllarda giderek daha fazla insanın ihtiyaç duyduğunu söyledi. Özellikle Çölyak hastaları için glütensiz ürünlerin hayati önem taşıdığına ve şenliğin hem Çölyak hastalarına yönelik farkındalığa sebep olmak hem de bu hastaların günlük yaşamlarını kolaylaştıracak glütensiz ürünlerin tanıtılmasını sağlamak amacıyla düzenlendiğini belirten Başkan Kocagöz, "Glüten, buğday, arpa ve çavdar gibi tahıllarda bulunan bir proteindir ve Çölyak hastalığına sahip kişilerde, glüten tüketimi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu hastalar, glütensiz beslenerek sağlıklı bir yaşam sürebilirler" dedi.