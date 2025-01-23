Antalya’da Kepez Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği “Hoş Geldin Bebek” projesiyle yeni doğan bebeklere ve annelerine mutluluk dağıtıyor. Antalya genelindeki tüm hastanelere ulaşan proje kapsamında, ilk etapta 2 bin “Hoş Geldin Bebek” paketi ailelere teslim edilecek.

Kepez Belediyesi, “Hoş Geldin Bebek” projesiyle gönüllere dokunuyor. Proje çerçevesinde dağıtılan hediye paketlerinde, bebekler için yeni doğan bezi ve zıbın takımı, anneler için ise sırt çantası, sabun, şampuan, diş fırçası, diş macunu, deodorant, ıslak mendil, kağıt havlu ve özel bakım malzemeleri yer alıyor. Hediye paketleriyle birlikte Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz’ün yazdığı bir tebrik mektubu da ailelere ulaştırılıyor. Mektupta, “Her yeni doğan geleceğimizin umudu. Hayata merhaba diyen minik bebekler ve aileleri için hazırladığımız bu hediye, sevgi ve desteklerimizle size ulaşıyor. Sağlıklı ve mutlu bir yaşam dilerim” ifadeleri yer alıyor.

Proje, Kepez’deki hastanelerde her ay düzenli olarak devam edecek. Yeni doğum yapan annelerin yüzlerini güldüren projeye ailelerden teşekkür geldi. Hediyelerini teslim alan bir anne, “İlk doğumum ve ilk hediyem” diyerek mutluluğunu dile getirdi.

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, projeyle ilgili yaptığı açıklamada, “Her yeni doğan, geleceğe umutla bakmamız için bir sebep. Ailelerimizin sevincine ortak olmak, onlara bu özel anlarında destek vermek bizim için mutluluk kaynağı. Projemizi uzun soluklu bir şekilde sürdüreceğiz” dedi.