Kepez Belediyesi tarafından Teomanpaşa Mahallesi’ne sağlık ve eğitim alanında iki yeni eser kazandırıyor. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, mahalleye kazandırılacak eserlerin müjdesini Teomanpaşa Mahalle muhtarlığında verdi. Teomanpaşa Mahalle Muhtarı Hüseyin Demir’i makamında ziyaret eden Başkan Tütüncü, mahallenin dününü ve bugününü anlatarak, müjdeleri sıraladı. Kepez Belediyesi hizmet binasının da içinde olduğu alanın bir zamanlar Antalya’nın çöplük alanı olduğunu ve sonrasında çarpık kentleşmenin sembolü haline geldiğini hatırlatan Başkan Tütüncü, “Çok şükür, 2009’dan bu yana yaptığımız yatırımlarla birlikte şimdi burası bambaşka bir gelişmişlik seviyesine erişti. Sosyal tesisleriyle, sosyal alanlarıyla, belediyemizin kazandırmış olduğu hizmet merkezleri ile birlikte ve tabii ki ortadan kalkan gecekondu dokusunun yerine kimlikli binaların gelmesiyle burası bambaşka bir gelişmişlik seviyesine erişti. Teomanpaşa Mahallesi şuanda Kepez’in merkez mahallelerinden birisi ve her türlü konfora sahip. Muhtarımız, mahallemizle ilgili her ne kadar eksiğimiz kalmadı dese de biz kendimizle yarışıyoruz. Yepyeni çalışmalar yapmaya gayret ediyoruz” dedi.

Kepez Belediyesi tarafından Teomanpaşa Mahallesi’ne sağlık ve eğitim alanında iki yeni eser kazandırıyor. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, mahalleye kazandırılacak eserlerin müjdesini Teomanpaşa Mahalle muhtarlığında verdi. Teomanpaşa Mahalle Muhtarı Hüseyin Demir’i makamında ziyaret eden Başkan Tütüncü, mahallenin dününü ve bugününü anlatarak, müjdeleri sıraladı. Kepez Belediyesi hizmet binasının da içinde olduğu alanın bir zamanlar Antalya’nın çöplük alanı olduğunu ve sonrasında çarpık kentleşmenin sembolü haline geldiğini hatırlatan Başkan Tütüncü, “Çok şükür, 2009’dan bu yana yaptığımız yatırımlarla birlikte şimdi burası bambaşka bir gelişmişlik seviyesine erişti. Sosyal tesisleriyle, sosyal alanlarıyla, belediyemizin kazandırmış olduğu hizmet merkezleri ile birlikte ve tabii ki ortadan kalkan gecekondu dokusunun yerine kimlikli binaların gelmesiyle burası bambaşka bir gelişmişlik seviyesine erişti. Teomanpaşa Mahallesi şuanda Kepez’in merkez mahallelerinden birisi ve her türlü konfora sahip. Muhtarımız, mahallemizle ilgili her ne kadar eksiğimiz kalmadı dese de biz kendimizle yarışıyoruz. Yepyeni çalışmalar yapmaya gayret ediyoruz” dedi.

Sağlıklı hayat ve meslek eğitim merkezi

Teomanpaşa Mahallesi’ne iki müjdeyle geldiklerini belirten Başkan Tütüncü, “Bunlardan birincisi; Sağlık Bakanlığımızla işbirliği içerisinde Necip Fazıl Caddesi’nin üzerinde içinde 112 ve Aile Sağlığı Merkezi bulunan Sağlıklı Hayat Merkezi. Uygun bir araziyi bakanlığımıza tahsislerini gerçekleştirdik. İnşallah hayata geçireceğiz” diye konuştu. Hükümetin meslek eğitimlerine büyük önem verdiğini belirterek ikinci müjdesini açıklayan Başkan Tütüncü, “Özellikle son yıllarda bununla ilgili son derece özel programlar uygulayan eğitim kurumları doğmaya başladı. Bunlardan birisi de Mesleki Eğitim Merkezi. Antalya’daki Mesleki Eğitim Merkezi’nin açılışı önümüzdeki günlerde Milli Eğitim Bakanımızın katılımlarıyla gerçekleştirilecek. Merkezin yer tahsisini yaptık, binasını hazırladık. Hemen belediye hizmet binamızın arkasında Türkiye’nin yeni prestij eğitim kurumlarından birisi olan genç işsizliğine çözüm olacak olan Mesleki Eğitim Merkezi, Teomanpaşa Mahallesine açılacak. Bugün bu 2 müjdeyle muhtarımızın kapısını çalmak bizim için büyük bir mutluluktu. Onun yüzü güldü, mahallenin yüzü güldü, hepimizin yüzü güldü. Hayırlı uğurlu olsun ”diye konuştu.

Teomanpaşa Mahalle Muhtarı Hüseyin Demir de, “Teomanpaşa’da müjdeler bitmiyor. 2009 yılından buya başkanımızla birlikte çalışıyoruz. Bize örnek mahalle bıraktı. Sağlık ve eğitim alanındaki bu müjdeler bizi çok mutlu etti. Mahallem adına başkanımıza çok teşekkür ederiz” dedi.

AK Parti Antalya Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar da, “Mahallelerimize müjdeler vermeye devam ediyoruz. Yaptıklarımız var, yapacaklarımız var. Nerede birlik varsa orada dirlik var, orada başarı var. Biz her zaman merkeze aziz milletimizi koyduk. Hizmet anlayışımız ve kurumsal bakış açımız ile her şey milletimiz için dedik. Hükümetimizin desteğiyle vatandaşımız, muhtarlarımız, belediyemiz, teşkilatlarımız el ele verdik, gönül gönüle verdik ” diye konuştu.