Kepez Belediyesi, Yükseliş Mahallesi Mehmet Akif Caddesi üzerinde bulunan ve 2 bin 204 metre kara alana sahip Osmanlı Bahçesi’nde kapsamlı bir peyzaj çalışması gerçekleştirdi.

Kepez Belediyesi, doğayla uyumlu tasarımı ve zengin bitki çeşitliliğiyle dikkat ve 2 bin 204 metre kara alana sahip Osmanlı Bahçesi’ni, baştan aşağıya yeniledi. Peyzaj çalışmaları kapsamında çim serimi gerçekleştirilerek, bitki ve ağaçlar budanarak zararlı böceklere karşı ilaçlandı. Peyzaj çalışmaları kapsamında bahçeye şimşir, taflan, Isparta gülü ve kurtbağrı gibi çeşitli bitkiler ekilirken, Akdeniz iklimine uyumlu ve her mevsim yeşil kalan Laurus Nobilis (defne ağacı) dikildi. Beyaz taşlar ve mavi yontularla park daha estetik ve renkli bir görünüme kavuşturuldu.

Havuz ve park alanı onarıldı

Osmanlı Bahçesi’nde bulunan havuz tadilattan geçirilerek aktif hale getirildi. Bahçenin zamanla yıpranan parke taşları onarılırken, park içindeki oyun grupları, banklar, masalar ve kamelyalar bakım ve boyama işlemlerinden geçirildi. Bahçedeki binanın tefrişatı da tamamlanarak su tesisatı yenilendi ve tuvaletler onarıldı. Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, 2024 yılının son meclis toplantısında Osmanlı Bahçesi içindeki binanın kadınlara özel bir sosyal tesise dönüştürüleceğini bildirmişti Başkan Kocagöz, bu özel tesisin adının Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi “Zübeyde Hanım” ile taçlandırılacağını da söylemişti.