Kepez Belediyesi’nin Antalya Bilim Merkezi tarafından düzenlenen Tematik Bilim Kampı, çocuklara unutulmaz bir tatil deneyimi sunuyor. 7-14 yaş arası çocuklar için tasarlanan bu özel etkinlik, bilimsel keşifler ve eğlenceli atölyelerle dolu bir programla, çocukların hayal güçlerini geliştirmelerine ve bilimsel meraklarını keşfetmelerine yardımcı oluyor.

Kepez’in Tematik Bilim Kampı başladı. Her gün farklı temalarla düzenlenen atölye çalışmaları sayesinde çocuklar, Fen Bilimleri, STEM, Mühendislik, Robotik Kodlama, Yapay Zeka, Matematik ve Astronomi gibi çeşitli alanlarda bilgi edinme fırsatı buluyor. Kamp programında ayrıca Akıl Bilmeceleri, Ahşap Tasarım, Oyun ve Oyuncak Atölyesi gibi etkinlikler de yer alıyor.

Kimya deneylerinden yapay zekaya

Çocuklar, renk değiştiren sıvılar, köpüren karışımlar ve yanıcı reaksiyonlar gibi kimya deneyleriyle bilim dünyasının etkileyici yönlerini keşfediyor. STEM temalı çalışmalarda ise basit makineler ve köprü tasarımı gibi projelerle mühendislik temellerini öğreniyorlar. Robotik Kodlama ve Yapay Zeka atölyelerinde ise çocuklar, robotlara komut yazmayı ve yapay zekanın temel prensiplerini uygulamayı deneyimliyor.

Kamp programı ve kayıt bilgileri

Her gün 09.30-17.30 saatleri arasında düzenlenen kamp, çocukların öğrenme isteğini artırmayı ve bilimle eğlenmelerini sağlamayı hedefliyor. Kamp programına katılmak isteyenler, 0 242 314 10 10 numaralı telefonu arayarak ya da www.antalyabilimmerkezi.com adresinden kayıt ve bilgi alabiliyor.

Yoğun ilgi görüyor

Yoğun ilgi gören Tematik Bilim Kampı, çocuklara hem bilimsel bilgi hem de eğlenceli bir tatil sunarken, onların problem çözme becerilerini ve hayal güçlerini pekiştiriyor. Antalya Bilim Merkezi, bu etkinlikle çocukların bilime olan ilgisini artırmayı ve bilimle dolu bir gelecek hayal etmelerini sağlamayı amaçlıyor.