Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kurban Bayramı öncesi personeliyle bayramlaşarak, sağlık, barış ve huzurlu bir bayram dileğinde bulundu.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, bayram sevincini ilk önce personeliyle paylaştı. Başkan Tütüncü, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin başlangıcı olan son iş gününde belediye personeliyle bayramlaştı. Başkanlık makamındaki bayramlaşmaya, başkan yardımcıları, birim müdürleri ve belediye çalışanları katıldı. Başkan Tütüncü, belediye personelinin bayramlarının tek tek kutlayarak, aileleri ile beraber sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmeleri temennisinde bulundu. Başkan Tütüncü, bayramlaşmaya gelen personelin çocuklarına da oyuncak hediye etti.

"Manevi değerlerimiz"

Bayramların toplumda çok özel ve anlamlı bir yere sahip olduğunu vurgulayan Tütüncü, “Milletimizi manevi iklimiyle saran, ortak bir ruhla kaynaştıran, özünde sevgi ve saygının, yardımlaşma ve dayanışmanın en yüce manasını bulduğu, millet olma şuurumuzu canlı tutan, birlik beraberlik ve kardeşlik duygularımızı pekiştiren ve asırlardır bizi birbirimize bağlayan manevi değerlerimizden olan bir Kurban Bayramı’nı daha hep birlikte karşılamanın mutluluğu ve heyecanı içindeyiz” dedi.