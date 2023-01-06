Kepez Belediyesi, 23 yazılı gündem maddesiyle yeni yılın ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi.

Kepez Belediyesi, 23 yazılı gündem maddesiyle yeni yılın ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi.

Kepez Belediyesi’nin 2023 yılı ocak ayı belediye meclis toplantısı Başkan Vekili Süleyman Acar başkanlığında yapıldı. Belediyenin meclis salonunda gerçekleştirilen toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Acar’ın, açılış konuşmasının ardından, AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti grup sözcüleri yeni yılla ilgili temennilerini dile getirdi. AK Parti Grup Sözcüsü Serhat Demir, 2022 yılının güzelliklerle, hizmetlerle dolu bir yıl olduğunu, 2023 yılının da yine hizmetlerle dolu bir yıl olacağını söyledi. Konuşmaların ardından meclise sunulan 23 gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Ocak meclisinde 1 yıllık görev süresi dolan ve 5 kişiden oluşan Denetim Komisyonu seçimi de yapıldı. Gizli oylama ile yapılan denetim komisyonuna Yusuf İşeri(AK Parti), Hatice Sütçü(AK Parti), Fatma Tutan(AK Parti), İbrahim Velican (CHP) ve Yılmaz Yıldız(CHP) seçildi.

Belediye meclisinin 2023 yılında 1 aylık tatil süresinin ağustos ayı olması talebi de oybirliğiyle meclisten geçti.