Kepez Belediyesi, Türkiye’nin en önemli ulusal fuarlarından biri olan Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX’te yerini aldı. Kepez Vakfı iş birliğiyle Kepez Ekmek Tesisi’nde üretilen 9 yöresel ve 32 çeşit glütensiz ürün, fuarda ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Bu yıl 13’üncüsü düzenlenen YÖREX, Antalya Ticaret Borsası (ATB) öncülüğünde ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) desteğiyle ANFAŞ Fuar Merkezi’nde kapılarını ziyaretçilere açtı. Kepez Belediyesi, Anadolu’nun el emeği göz nuru yöresel ve coğrafi işaretli ürünlerini Antalya’da bir araya getiren fuarda yerini aldı. Kepez Belediyesi, Kepez Vakfı iş birliğiyle Kepez Ekmek Tesisi’nde üretilen 9 yöresel, 32 çeşit glütensiz ürünü fuarda tanıtıma sundu. Fuarda, Kepez Ekmek Vakfı tarafından çölyak hastalarına özel olarak üretilen glütensiz ürünler dikkat çekti. YÖREX Fuarı’nda dünyanın dört bir yanına kesme çiçek ihracatı yapan Altınova’nın tanıtımı da gerçekleştirildi. Kepez Belediyesi, standın peyzajında Altınova’nın kesme çiçeklerini kullanarak bölgenin çiçekçilik potansiyelini ziyaretçilere sergiledi. Ayrıca, Kepez Belediyesi standında, Antalya Down Sendromlular Derneği tarafından üretilen el emeği göz nuru ürünler de sergilenerek satışa sunuldu. Antalya Down Sendromlular Derneği’nin özel bireylerin el becerilerini geliştirmek, aile ekonomilerine katkı sunmak amacıyla ‘Sevgi Atölyesi’nde üretilen ürünler fuar ziyaretçileri tarafından büyük ilgi gördü.

"Halkımıza glütensiz ürünler"

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz de, Anadolu’nun el emeği göz nuru yöresel ve coğrafi işaretli ürünlerini Antalya’da bir araya getiren fuarı ziyaret etti. Kepez Belediyesi standına uğrayan Başkan Kocagöz, Kepez Vakfı ile Antalya Down Sendromlular Derneği’nin teşhir ve satışa sunduğu ürünleri inceledi. YÖREX Fuarı’nın her zamanki gibi yoğun bir katılımla gerçekleştirildiğini dile getiren Başkan Kocagöz, "Kepez Belediyesi olarak bu tür etkinliklerde yer almaya özen gösteriyoruz. Bizim de markalaşmaya aday ürünlerimiz var ancak en önemlisi bunları dünyaya tanıtabilmek. Türkiye’deki kesme çiçek ihracatının yüzde 50’si bölgemizden, özellikle Altınova’dan yapılıyor. Ayrıca, glütensiz ürünler konusunda da Kepez Belediyesi olarak önemli çalışmalar yürütüyoruz. Glütensiz gıdalar, buğday ve glüten hassasiyeti olan vatandaşlarımız için büyük bir ihtiyaç. Biz de Kepez Ekmek Fırını aracılığıyla bu ürünleri halkımıza sunuyoruz. Amacımız, bu ürünleri tanıtarak daha fazla insana ulaşmasını sağlamak" dedi.