Kepez Belediyesi’nin Antalya Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestrası başvuruları 24 Eylül’de sona erecek.

Kepez Belediyesi’nin Antalya Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestrası başvuruları 24 Eylül’de sona erecek.

Kepez Belediyesi Antalya Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestrası yeni sezon kayıtlarına devam ediyor. Çocuk ve gençler için kurulan Antalya Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestrası yeni yetenekler ile kadrosunu güçlendiriyor. Antalya’yı ve Kepez Belediyesini en iyi şekilde temsil eden Antalya Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestrası; Keman, Viyola, Viyolonsel (Çello), Kontrbas, Yan Flüt, Fagot, Klarnet, Obua, Korno, Trombon, Tuba, Trompet ve Vurmalı Çalgılardan oluşuyor.

24 Eylül son gün

Kepez Belediyesi, Antalya Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestrası ile 6-22 yaş grubu öğrencilerini bir araya getirerek çocuklara ve gençlere senfonik müziği yaşıtları aracılığıyla sunuyor ve çok sesli evrensel müziği yaygınlaştırmayı hedefliyor. Repertuarı Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği, Klasik Batı Müziği ve güncel müziklerden oluşan Engin Beslek eğitmenliğindeki Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestrası’nda yer almak isteyenler için başvurular devam ediyor. Senfoni Orkestrasında yer almak isteyenlerin başvurularını 24 Eylül’e kadar Erdem Bayazıt Kültür Merkezi’ne yapmaları gerekiyor.