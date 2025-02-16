Kepez’de geçtiğimiz günlerde çıkan yangında hasar gören yaşlı çiftin evi, Kepez Belediyesi ekipleri tarafından onarılarak yenilendi.

Antalya’nın Kepez ilçesi Özgürlük Mahallesi’nde bir apartmanın giriş katında oturan Zeynep ve Mehmet Çelik çiftinin evinde geçtiğimiz günlerde yangın çıktı. Sobadan perdeye sıçrayan kıvılcım evde büyük hasara neden oldu. Mehmet Çelik’in yalnız olduğu sırada çıkan yangın, evin dört odasını ve birçok eşyayı kullanılamaz hale getirdi. Evlerinde çıkan yangın nedeniyle büyük mağduriyet yaşayan 76 yaşındaki Zeynep ve Mehmet Çelik çiftinin yardımına Kepez Belediyesi ekipleri koştu. Yapılan ön keşfin ardından, Çelik ailesinin hızla yaşam alanlarına kavuşması için seferber olan ekipler, önce salon tadilatını gerçekleştirdi. Belediye ekipleri evde tadilat çalışmalarını sürdürürken Çelik çifti de, onarılan salonlarında televizyon karşısında kahvaltılarını yaptı. Belediye ekipleri, evin tüm duvar ve tavanlarını boyayarak, alçı ve sıva işlemlerini gerçekleştirdi. Evdeki pencereler yenilendi, zemin parkesi değiştirildi ve dış cepheye silikon boyası yapıldı. Tadilat çalışması en ince ayrıntısına kadar tamamlandıktan sonra, çifte ev eşyaları desteğinde de bulunulacak.