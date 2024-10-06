Kepez ilçesi Fatih, Barış, Kütükçü, Çankaya, Erenköy ve Göçerler mahalle muhtarları, ASAT yetkilileriyle bir araya gelerek, mahallelerindeki sorunları doğrudan iletti.

Geçtiğimiz hafta ilçe muhtarlarını Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT) yetkilileri ile buluşturan Kepez Belediyesi, bu hafta da 6 mahalle muhtarını bir araya getirdi. Fatih, Barış, Kütükçü, Çankaya, Erenköy ve Göçerler mahallelerinin altyapı hizmetleri ASAT’ın gündemine taşındı. Toplantıya, ASAT Genel Müdürü Av. İbrahim Kurt, Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürü Musa Gül, Kepez Muhtarlar Dernek Başkanı Süleyman Kabaağaç, Fatih Mahalle Muhtarı Yunus Yıldız, Barış Mahalle Muhtarı İsmet Keskin, Kütükçü Mahalle Muhtarı Meryem Erkal, Çankaya Mahalle Muhtarı Veli Sarı, Erenköy Mahalle Muhtarı Ömer Akgün ve Göçerler Mahalle Muhtarı Nadir Doğan katıldı. Kepez’in muhtarları, ASAT’a mahallelerindeki sorunları doğrudan iletme fırsatı buldular. Toplantıda altyapı sorunları ve sel baskınlarına karşı alınacak önlemler ön planda yer aldı.