Yaz kurslarına katılan 3 bine yakın çocuğu yüzme ve su topu takımlarının altyapıları için izleyen Kepez Belediyesi Spor Kulübü antrenörleri, kendi sporcularını yetiştiriyor.

Yüzme ve su topu takımları olan Kepez Belediyesi Spor Kulübü, yaz kurslarına katılan 3 bine yakın çocuktan yetenekli olanları altyapı gruplarına davet edecek. Adnan Menderes Tam Olimpik Yüzme Havuzu’na kursa gelen çocuklar, 20 antrenörün gözetimi altında tutuluyor. Özellikle yaşları 6-12 arasındaki kursiyerlerin gelişim hızlarını takibe aldıklarını belirten baş antrenör Ramazan Yarbaş, yetenekli gördükleri sporcu adaylarını oluşturdukları yaz sonu altyapı gruplarına çağırdıklarını söyledi.

Teste tabi tutuluyorlar

Yüzme takımına girmek için en az 2 yıl düzenli antrenmanlara katılması gereken çocuklar, 3 ayda bir 50 metre yüzme dereceleri kayıt altına alınıyor. Gelişim gösterenlerin takibi yapılıyor. İstenen dereceye giren çocuklara lisans çıkartılarak, yarışmalara ve haftada 20 saat çalıştıkları A Takımına katılma hakkı veriliyor. Su topu takımları için ise 8 yaşındaki yüzücülerin fiziki özelliklerine, kuvvetine, top hakimiyetine, düzenli antrenman yapışı ve çift kale maçlardaki performansına bakılıyor.