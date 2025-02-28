Kepez Belediyesi, 11 ayın sultanı Ramazan ayının manevi huzurunu en güzel şekilde yaşatmak için ilçedeki cami ve cemevlerinde kapsamlı temizlik çalışması yaptı.

Ramazan ayı öncesi Kepez’deki cami ve cemevlerinde Kepez Belediyesi ekipleri tarafından detaylı temizlik çalışması yapıldı. Belediye ekipleri ilçenin dört bir yanındaki ibadet yerlerini temizleyerek, vatandaşlara gönül rahatlığıyla ibadet edebileceği ferah ve hijyenik ortamlar oluşturuldu. Cami ve cemevi temizliklerini yılın diğer 11 ayında da titizlikle sürdüren Kepez Belediyesi, Ramazan ayı öncesinde de bu çalışmalarını daha ayrıntılı gerçekleştirdi. Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Ramazan’ın bolluk ve bereket getirmesini dileyerek, "Hemşehrilerimizin huzur içinde ibadetlerini gerçekleştirebilmesi için ibadethanelerimizi Ramazan’a hazırladık" dedi.