Kepez Belediyesi, çalışanlarının sağlık alanında bilinçlenmesi ve acil durumlarda etkin müdahalede bulunabilmesi amacıyla sertifikalı ilk yardım eğitimi verdi.

Kepez Belediyesi personeline yönelik ilk yardım eğitimi gerçekleştirdi. Antalya İl Sağlık Müdürlüğü İlk Yardım Eğitimi Birimi iş birliğiyle düzenlenen kurslarda belediye personeline Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği 16 başlıkta eğitim verildi. İki günlük eğitimde katılımcılara sağlık personeli gibi davranılmaması gerektiğini vurgulayarak sunumuna başlayan Rukiye Sayın Kanber, amaçlarının sağlık personeli gelene kadar acil yardıma ihtiyaç duyan kişiyi sadece hayatta tutmaya çalışmak gerektiğinin altını çizdi. Olay yerinde personelin önce kendi sonra çevre güvenliği alması gerektiğini anlatan Kanber, personelin kendisini ilk yardımcı olarak tanıtma zorunluluğunu hatırlattı.

Yapılması gerekenler uygulamalı gösterildi

Bilincin kapalı olduğu vakalarda vakit kaybetmeden 112’den yardım istenmesi gerektiğini belirten Kanber, "Bilinç kapalı olunca kaslar gevşer. Bir kas olan dil gevşeyince soluk borusunu kapatıp oksijensiz kalmasına neden olabilir. Çağırdığımız 112 ekibi gelene kadar önce sakız, yiyecek olup olmadığına baktığımız ağız kontrolü yapıp, dili düzelterek soluk yolunu açıyoruz" dedi. Genel ilk yardım bilgileri ile başlayan sunumda, ortaya koyulan manken üzerinde vücut sistemleri, acil taşıma teknikleri, çocuklarda ve erişkinlerde temel yaşam desteği anlatıldı. Kanamalarda, boğulmalarda, yanmalarda, zehirlenme, kırık-çıkık, böcek sokmaları hayvan ısırmalarında yapılacaklar ayrı ayrı anlatılan eğitimde, yapılması gerekenler uygulamalı olarak gösterildi. Soluk borusuna gelen cisimlerin çıkartılması gibi başlıklar gösterilirken, gönüllü personel birbirlerine uygulama yaptı.