Kepez Belediyesi, sınav kaygısıyla başa çıkmayı öğrenmek isteyen öğrencilere yönelik özel bir atölye çalışması düzenledi. Psikolog rehberliğinde gerçekleştirilen atölyede, öğrencilere sınav kaygısını tanıma, olumsuz düşüncelerle başa çıkma, sınav sürecinde anne-baba tutumları, nefes ve gevşeme egzersizleri gibi önemli konularda bilgi veriliyor.

Kepez’den sınavlara hazırlanan öğrencilere destek Kepez Belediyesi, sınav kaygısıyla başa çıkmayı öğrenmek isteyen öğrencilere yönelik atölye çalışmaları gerçekleştiriyor. Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi Psikologu Rüya Acar Yıldız’ın rehberliğinde gerçekleştirilen Sınav Kaygısı Atölyesi’nde öğrencilere sınav kaygısını tanıma, olumsuz düşüncelerle başa çıkma, sınav sürecinde anne-baba tutumları, nefes ve gevşeme egzersizleri gibi önemli konular üzerinde duruluyor. Toplamda 6 oturumdan oluşan bu atölye, her grup için maksimum 5 kişi için düzenleniyor. Atölyede, sınav kaygısını tanımak, olumsuz düşünceleri tespit etmek, sınav anını yönetmek gibi konulara odaklanılıyor. Ayrıca, öğrencilerin kaygılarını daha iyi yönetebilmek için etkili nefes egzersizleri ve gevşeme teknikleri de öğretiliyor.

Sınav kaygısının, tüm yıl boyunca gösterilen çabanın sınav anında verimli bir şekilde kullanılmasına engel olabileceğini belirten Psikolog Rüya Acar Yıldız, bu atölyeyle öğrencilerin sınav kaygılarını daha etkili bir şekilde yönetebileceğini vurguladı. Atölye çalışmalarına katılmak isteyenler 0 242 338 11 22 nolu telefon hattından gerekli bilgilere ulaşabilecekler.