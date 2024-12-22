Antalya’nın Kepez Belediyesi, 2 saat içinde metrekareye 106,6 kilogram yağış düşerek ev ve işyerlerini su basan Manavgat’a, 20 personel, 2 arasöz, 10 motopomp ve 5 pick-up ile destek sağladı.

Şubat ayında Antalya’da yaşanan şiddetli yağışların ardından yaşanması muhtemel afetlere karşı teyakkuzda bekleyen Kepez Belediyesi ekipleri, dün Manavgat’ta yaşanan su baskınlarına anında müdahale etti. Manavgat’ta 2 saat içinde metrekareye düşen 106,6 kilogram yağıştan en çok etkilenen yerler Milli Egemenlik, Aydınevler, Sarılar Mahalleleri oldu. Bodrum ve zemin kattaki ev ve dükkanlar ile Sanayi sitesindeki iş yerlerini su bastı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen 420 ihbar doğrultusunda bölgedeki müdahaleler hızla sürdürüldü ve 236 vatandaş güvenli alanlara tahliye edildi.

Ekipler 17 noktada çalışma yaptı

Kepez Belediyesi, 20 personel, 2 arasöz, 10 motopomp ve 5 pick-up aracıyla bölgeye yardımda bulundu. Su baskınlarından etkilenen Sarılar Mahallesi’nde 17 noktada çalışma gerçekleştiren Kepez Belediyesi ekipleri, bodrum ve zemin kattaki evler ile iş yerlerinde biriken suları motopomp ve arasöz yardımıyla tahliye etti. Kepez Belediyesi, gece boyunca AFAD, Antalya Büyükşehir Belediyesi, DSİ, Karayolları, İtfaiye, Emniyet ve Jandarma ekipleri ile bölgede koordineli bir çalışma yürüttü.