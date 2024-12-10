Kepez Belediyesi, 6 şubesiyle 0-3 yaş grubundaki bin 118 çocuğa hizmet veren Nasreddin Hoca Kreş ve Gündüz Bakım Evi’ne bir bina daha kazandırıyor. Erenköy kreşine, iki sınıf ile mutfağın olduğu ek bina inşa ediliyor.

Kepez Belediyesi, halkın ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik projelerinin yapımını sürdürüyor. Hayırsever desteğiyle yatırım programına alınan 40 eserin 4’üncüsünün temeli atılıyor. İki semt evi ile kent lokantasının yapımını başlatan Kepez Belediyesi, 12 Aralık Perşembe günü saat 10.30’da düzenlediği törenle Erenköy Mahallesi’ndeki kreşinin ek binasının temelini atıyor.

Alınan meclis kararı ve imzalan protokol kapsamında ek binayı, EMR Emlak İnşat, EMR Nova İnyest İnşaat adına hayırsever iş insanı İbrahim Doğanyiğit yapıyor.

Ek bina kazandırılacak olan Erenköy Nasreddin Hoca Kreş ve Gündüz Bakım Evi, 6 sınıfı ve 120 öğrenciye hizmet veriyor. Çalışan annelerin, çocuklarını bırakabilecekleri güvenli yer ihtiyacını karşılayan Erenköy Kreşi’nin kapasitesinin artırılması isteği karşılanıyor.

Bu isteğe duyarsız kalamayan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, kreşin kapasitesini artırıyor.

Belediye-hayırsever iş birliğinde Erenköy Kreşi binasına ilave 20 öğrenci kapasiteli iki sınıf ile yemekhane inşa ediliyor. Ek bina ile kreşin sınıf sayısı 8, kapasitesi ise 160 kişi olacak.

Bin 118 çocuğa kreş eğitimi

Seçim vaadi 107 proje arasında kreşin de bulunduğunu hatırlatan Başkan Mesut Kocagöz, ihtiyaç olan mahallelere kreş yaparak ya da mevcut kreşlerin kapasitesini artırarak çalışan annelerin hayatını kolaylaştırmayı istediklerini söyledi.

Nasreddin Hoca Kreş ve Gündüz Bakım Evi’nin 6 şubesinde bin 118 çocuğu, anaokuluna hazırladıklarını aktaran Başkan Mesut Kocagöz, “Bu rakam, bine yakın annenin, çocuklarını kreşe bırakabildiği bu sayede bir iş de çalışarak ev ekonomisine katkıda bulunduğu anlamına geliyor. Kreşlerimizde yaklaşık 120 personelimizi istihdam ederek, kadın istihdamına da ciddi katkı sağlıyoruz. Kreş, semt evi, kent lokantası gibi projelerimiz halkımızın ihtiyaçlarının karşılanmasının ötesinde toplumsal dayanışmayı güçlendiren somut yatırımlardır. Çalışan annelerimizin kreş talebini karşılamaya, ülkemizin yarınları olan çocuklarımıza güvenli, kaliteli, her türlü imkânın olduğu eğitim yuvaları hazırlamaya devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.

Erenköy’ün öğrenci kapasitesi 160’a çıkıyor

Ek bina, Erenköy Mahallesi Ahmet Vefik Paşa Caddesi’nde, belediye hizmet alanındaki kreş binasının yanına inşa ediliyor.

Yaklaşık 220 metrekare oturuma sahip tek katlı yapıda; 90 kişi kapasiteli yemekhane (75 metrekare), mutfak alanı (20 metrekare), 20 kişilik 2 adet sınıf (27 metrekare) bulunuyor.

İlave kısımlarla Erenköy Nasreddin Hoca Kreş ve Gündüz Bakım Evi’nde, 8 sınıf (160 kişi), 1 etkinlik odası, 1 çok amaçlı salon, 1 uyku odası, 1 yemekhane, 1 mutfak, 1 idareci odası, 1 öğretmenler odası, 1 depo ile lavabolar olacak. Kreş; Erenköy, Çamlıbel, Kanal, Esentepe ve Barış mahallerine hizmet verecek.