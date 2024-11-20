Antalya’nın Kepez ilçesi belediye seralarında yetişen bitkilerle yeşilleniyor.

Kepez Belediyesi, peyzaj çalışmasında kullandığı bitkilerinin önemli bir bölümünü kendi serasından karşılıyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Atatürk Mahallesi’nde 8 bin 550 metrekare alana kurulu bitki ve fidan üretimi tesisinde yetiştirdiği bitkilerle ilçeyi yeşillendiriyor. Tesiste, uzman teknik personel tarafından bilimsel yöntemlerle ağaç, çalı bitkisi ve mevsimlik çiçekler yetiştiriliyor. Bu bitki ve çiçekler; ilçenin cadde, bahçe, meydan, kavşak ve parklarının yeşillendirilmesi çalışmasında kullanılıyor. Üretim fidanlığında ayrıca çelikleme yöntemi ile çalı bitkisi ve ağaç üretimi de yapılıyor.

Tesiste, yılda 60 bin civarında biberiye, kartopu, kurtbağrı, taflan, begonvil, akşamsefası, zakkum, Japon gülü, duranta, buz çiçeği, hanımeli, mine, ruellia ve benjamin üretimi gerçekleştiriliyor. Vatandaşlar tesiste yetiştirilen ağaç, çalı bitkilerini ve mevsimlik çiçekleri uygun bir fiyata satın alabiliyor.

“Üretim miktarı 60 binden 100 bine çıkıyor”

Sakarya Bulvarı’ndaki bitki ve sera üretim tesisini gezen Başkan Mesut Kocagöz, tesiste başarılı bir bitki üretimi yapıldığını aktararak, “Seramızda yılda 60 bin civarında olan üretim miktarımızı, bitki çeşitliliğimizi daha da zenginleştirerek, 100 bine çıkarmayı hedefliyoruz. Seramızda yetiştirdiğimiz bitki ve ağaçlarla Kepez’i yeşillendirmeye ve güzelleştirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.