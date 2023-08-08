Kepez Belediyesi, Millet Ormanı, Millet Bahçesi, Orman Çiftliği ve Kent Ormanı gibi devasa yeşil alanlar üretirken, mahalle parklarının sayısını da artırıyor. İlçede, özellikle tapu ve imarla ilgili sorunları çözülen ve yapılaşma süreci tamamlanan mahallelerde yeni parklara ihtiyaç duyuluyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü de, şehirleşme sürecinde sona gelinen bu mahallelerin yeşil alan ihtiyacını karşılamak için yoğun bir mesaiyle çalışıyor. Mahallelerde görüntü kirliği oluşturan ve imar planında yeşil alan olan yerler, program dâhilinde parka dönüştürülüyor.

Yeni parklarla, vatandaşların sosyal vakit geçirebileceği alanlar oluşturulurken, imara uygun yapılaşan mahallelere de estetik bir güzellik kazandırılıyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü eliyle yeni mahalle parkları yapılırken, ihale yöntemiyle de vatandaşların yeşil alan talebi karşılanıyor.

Kepez Belediyesi, 13 mahalle parkının yapılması için ihaleye çıktı. İhale sürecinin tamamlanmasından sonra yapımına başlanılacak olan 13 mahalle parkıyla, ilçeye 33 bin 123 metrekare yeşil alan kazandırılmış olacak.

Parklar yapılacağı mahalle ve alan büyüklükleri şu şekilde belirlendi:

Gazi Mahallesi 3867m2, Fevzi Çakmak Mahallesi 4760m2, Habipler Mahallesi 3107 m2, Hüsnü Karakaş Mahallesi 2900 m2, Ünsal Mahallesi 1212 m2, Kirişçiler Mahallesi 1755 m2, Güneş Mahallesi 633 m2, Ayanoğlu Mahallesi 1422 m2, Esentepe Mahallesi 2463 m2, Göksu Mahallesi 820 m2, Güneş Mahallesi 6488 m2, Sütçüler Mahallesi 1192 m2, Varsak Esentepe Mahallesi 2504 m2.