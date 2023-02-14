Kepez Belediyesi’nin Arama Kurtarma ekiplerinin Hatay’da sürdürdüğü kurtarma çalışmaları sırasında 8 katlı binanın enkazından bir köpek sağ olarak çıkarıldı. Kurtarma ekipleri tarafından ‘Deprem” adı verilen ve sahiplerinin hayatını kaybettiği öğrenilen köpeği Kepez Belediyesi sahiplendi.

Kepez Belediyesi’nin Arama Kurtarma ekiplerinin Hatay’da sürdürdüğü kurtarma çalışmaları sırasında 8 katlı binanın enkazından bir köpek sağ olarak çıkarıldı. Kurtarma ekipleri tarafından ‘Deprem” adı verilen ve sahiplerinin hayatını kaybettiği öğrenilen köpeği Kepez Belediyesi sahiplendi.

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde meydana gelen felakette enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmak için canla başla çalışan arama kurtarma ekipleri birçok güzel olaya da tanıklık ediyor. Kepez Belediyesi’nin Arama Kurtarma ekipleri deprem sırasında yıkılan 8 katlı binanın 2. katında hayata tutunan bir köpeğe tanıklık etti. Hatay’ın Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi Oymak Sokak’taki enkazdan canlı ihbarı alarak bölgeye giden ekipler, yeni bir hayat kurtarabilmek için tam 6 saat mücadele verdi. Yıkılan 8 katlı binanın, 2. katına kadar inen ekipler, bir havlama sesi duydu. Havlama sesinin olduğu yöne doğru yapılan kazı çalışmasında çamaşır makinesinin oluşturduğu yaşam boşluğunda günlerdir hayata tutunan köpeğe ulaşıldı. Enkazdan çıkarılan köpeğe kurtarma ekipleri tarafından ‘Deprem” adı verildi. Sahiplerinin hayatını kaybetmiş olduğu bilgisinin alınması üzerine Kepez Belediyesi, Deprem’i sahiplendi. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de sosyal medya hesaplarından “Ekiplerimiz enkaz altından kurtardıkları minik dostumuza ‘Deprem’ ismini verdiler. Artık bizim yanımızda” diyerek, bildirdi. Antalya’ya doğru yola çıkan Deprem, ilk etapta Kepez Belediyesi Veterinerleri tarafından sağlık kontrolünden geçirilecek.