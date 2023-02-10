Antalya Kepez Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri, Elbistan’da AFAD koordinasyonunda sürdürdüğü arama kurtarma çalışmalarında 84 saat sonra Serpil Teyze’yi enkazdan canlı kurtardı.

Antalya Kepez Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri, Elbistan’da AFAD koordinasyonunda sürdürdüğü arama kurtarma çalışmalarında 84 saat sonra Serpil Teyze’yi enkazdan canlı kurtardı.

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen deprem bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarından gelen haberler umutları yeşertiyor. Kepez Belediyesi’nin deprem bölgesinde görev yapan Arama Kurtarma Ekiplerinden de müjdeli haberler peş peşe geliyor. Osmaniye’de 30 saat sonra 1 yaşındaki bebekleri ile beraber bir çifti enkaz altından kurtaran Kepez Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri, Elbistan’da 84 saat sonra da Serpil teyzeye ulaştı. Ekipler, “Teyzem, Serpil teyzem yaşıyor musun.” diye seslendi. ‘Evet’ sözleri üzerine ekipler, “Çok şükür. Bekle Serpil Teyze Geldik” diyerek, cevap verdi. Arama kurtarma çalışmalarına katılan ekipler 84 saat boyunca hayata tutunan Serpil Teyze’nin yaşama mutluluğunu “Yaşıyor serpil teyze, yaşıyor. Serpil teyzeyi bulduk. Elhamdülillah. Allahuekber” sözleriyle duyurdular.

Kepez Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri, bölgedeki kurtarma çalışmalarını AFAD koordinasyonunda aralıksız sürdürüyor.