Kepez Belediyesi, araç filosunu 5 kamyon, 2 tır ve 1 mini ekskavatör ile daha da güçlendirdi.

Kepez Belediyesi, araç filosunu 5 kamyon, 2 tır ve 1 mini ekskavatör ile daha da güçlendirdi.

Hizmet kalitesini daha da artırmak için hız kesmeden çalışan Kepez Belediyesi, bir yandan da araç ve makine parkurunu yenileyerek güçlendiriyor. Kepez Belediyesi, yeni yollar açmak, parklar yapmak, daha çok hizmet üretmek için araç ve makine parkuruna 5 kamyon, 2 tır ve 1 mini ekskavatör kattı. Fen İşleri Müdürlüğü şantiyesinde yerini alan araçları inceleyen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Belediyemiz ilçeye yeni yatırımlar yapmak için adeta kendiyle yarışıyor. Atalarımız ne güzel söylemiş; Alet işler el övünür. Kem alat ile kemalat olmaz. İşte! Biz aletlerimizi, makine parklarımızı yeniledik geliştirdik. Daha mükemmel hale getirdik. Yıllar içinde bu aletlerin ortaya koymuş olduğu hünerle, Kepezlilere yol yaptık. Kepez’e yeni yeşil alanlar yaptık. Kepez’e alt yapı çalışmaları yaptık. Kepez’e park ve bahçelerde, fen işlerinde nice güzel hizmetler yaptık” dedi.

"Bütün Kepezliler övünecek"

2009 yılında göreve geldiğinde belediyenin otoparkında, modası geçmiş araçların bulunduğunu bildiren Başkan Tütüncü, “Bizim araç otoparkımız, iş makineleri otoparkımız modeli geçmiş, demode olmuş araçlarla doluydu. Yıllar içinde onları bir bir yenilemek suretiyle filomuzu güçlendirdik. İşte şimdi filomuza 5 yeni kamyon, 2 tır, 1 mini ekskavatör ekledik. Bu araçlar Kepez’e daha çok yol, daha çok yeşil alan, daha çok alt yapı çalışması demek olacak. Alet işleyecek, benim çalışkan arkadaşlarım işleyecek, bütün Kepezliler övünecek. Onların ortaya koyduğu eserlerle, hizmetlerle daha güzel bir şehre ulaşmış olacağız” diye konuştu.

Tütüncü, daha sonra yerli üretim kamyonun şoför koltuğuna oturarak, aracı inceledi.