Kepez Belediyesi, yeni yeşil alan düzenlemeleriyle ilçedeki toplam 717 olan mahalle parklarının sayısını artırıyor. Göçerler Mahallesi’nde, içerisinde zeytin ağaçlarının bulunduğu 2 bin 781 metrekare alanda park çalışması başlatıldı.

Kepez Belediyesi, kalıcı hizmetlerin yapılmasına engel olan 2\B (Orman vasfını kaybetmiş hazine arazileri) mülkiyet sorununu çözdüğü Göçerler Mahallesi’nin yeşil alan ve yol eksikliklerini hızla gideriyor.

Kat artışı getiren imar düzenlemesi sonrası modern konutların inşa edildiği mahallenin çehresi de yeni cadde ve yeşil alan yatırımlarıyla güzelleştiriliyor.

Göçerler’e 2 bin 781 metrekare yeşil alan

Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü de, mahalleye yeni bir park kazandırıyor. Park, imar planında yeşil alan olarak görülen 2781 metrekare alan üzerine yapılıyor. Şehit Üsteğmen Gökhan Korkut Caddesi ile Zeytin Dalı Şehitleri Caddesi’nin kesiştiği bir alanda yapımına başlanılan parkın, zemin düzenlemesi çalışması tamamlandı. İçerisindeki mevcut zeytin ağaçları korunan parka, çim ekilecek ve çeşitli bitkiler dikilecek.

Çocuklara oyun parkı

Mahalle sakinlerinin sosyal aktivite alan ihtiyacını karşılayacak olan parka, ahşap oturma mobilyalarının yanı sıra açık hava spor aletleri konulacak. Çocukların oyun vakitlerini değerlendireceği parkta, kuleli, kaydıraklı ve salıncaklı oyun parkı da yer alacak.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri, parkın yapımını önümüzdeki aylarda tamamlayacaklarını ifade etti.

Tütüncü döneminde Göçerler’e yapılan parklar

Başkan Hakan Tütüncü dönemlerinde, Göçerler Mahallesi’nde 5435-5452 sokaklar kesişiminde 800 metrekare ve 5353 Sokak’ta 2 bin 477 metrekare alan üzerinde iki yeni park çalışması gerçekleştirildi. Yine 5305 Sokak’taki mevcut park ile Şehit Er Cemal Yalın Parkı da tadilat çalışmasıyla yenilendi.

Göçerler Mahallesi’ne, yatırım programı çerçevesinde önümüzdeki aylarda yeni yeşil alanlar kazandırılacağı bildirildi.