Kepez Belediyesi’nin Kasım ayı meclisinde bir ilk yaşandı. Kepez Belediye Meclisinin başkanlık divanı koltuklarına tarihte ilk kez aynı anda 3 kadın meclis üyesi oturdu.

Kepez Belediyesi’nin Kasım ayı meclisinde bir ilk yaşandı. Kepez Belediye Meclisinin başkanlık divanı koltuklarına tarihte ilk kez aynı anda 3 kadın meclis üyesi oturdu.

Kepez Belediye Meclisi’nin, Kasım ayı olağan toplantısı yapıldı. Belediyenin meclis salonunda gerçekleştirilen toplantıda 13 yazılı, 1 önerge olmak üzere 14 gündem maddesi görüşüldü. İlklerin belediyesi olan Kepez Belediyesi, tarihinde ilk kez meclis başkanlık divanına aynı anda 3 kadın meclis üyesi oturdu. Kepez Belediyesi Meclisi, meclis başkan vekili Hatice Sütcü, Divan Katipleri Elif Derya Canbulut ve Fatma Tutan yönetiminde gerçekleştirildi. Kepez Belediye meclisi tarihinde aynı anda 3 kadın meclis üyesinin divan koltuğuna oturması, erkek meclis üyeleri tarafından takdirle karşılandı. Meclis üyeleri, bu görüntünün belediye meclisinde bir ilk olduğunu, belki de Türkiye’de bir ilk olabileceğini dile getirerek, meclisi yöneten başkan vekili Hatice Sütcü, Divan Katipleri Elif Derya Canbulut ve Fatma Tutan’ı tebrik etti. Kepez Belediyesi’nin Kasım ayı meclisi 2 oturumda gerçekleştirildi.