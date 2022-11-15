Türkiye Şampiyonu Kepez Belediye Spor Kulübü Hentbol Takım Antrenörü Sertan Sarpaş, önce Antalya, ardından bölge şampiyonluğu sözü verdi.

Türkiye Şampiyonu Kepez Belediye Spor Kulübü Hentbol Takım Antrenörü Sertan Sarpaş, önce Antalya, ardından bölge şampiyonluğu sözü verdi.

Alanya’da düzenlenen biri resmi ikisi özel turnuvadan 3 şampiyonluk kupası getiren Kepez Belediye Spor Kulübü Hentbol Takım Antrenörü Sertan Sarpaş, önce Antalya, ardından bölge şampiyonluğu sözü verdi. Küçük ve minik kızlar kategorisindeki takımlarına haftada 6 gün antrenman yaptıran Sarpaş, kendilerinden yaşça büyük takımları yenecek güçte olduklarını söyledi.

“Nice kupalar getireceğiz”

Katılacakları şampiyonalarda kupa almaları konusunda iddialı olduklarını belirten Sarpaş, kulüp çatısı altına girmeleriyle daha da güçlendiklerini söyledi. Okul takımı iken bahçede çalışmak zorunda olduklarını belirten Sarpaş, ‘Kulübün salon ve servis gibi destekleri takım açısından çok iyi oldu. Gelişimleri açısından salonda antrenman yapmamız çok önemliydi. Takımımıza güveniyorum. Kepez’e nice kupalar getirmek istiyoruz’ diye konuştu.