Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın, Antalya’da üniversite öğrencilerinin konaklamasına yönelik birçok yatırımlar gerçekleştirdiğine değinen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Antalya’ya okumaya gelen üniversite öğrencilerimizin artık yurt problemleri bulunmamaktadır. Devletimiz, Bakanlığımız bunu en güzel şekilde çözmüştür” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın, Antalya’da üniversite öğrencilerinin konaklamasına yönelik birçok yatırımlar gerçekleştirdiğine değinen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Antalya’ya okumaya gelen üniversite öğrencilerimizin artık yurt problemleri bulunmamaktadır. Devletimiz, Bakanlığımız bunu en güzel şekilde çözmüştür” dedi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalya-Ahmet Hamdi Akseki Erkek Öğrenci Yurdu’nu ziyaret etti. Kültür Mahallesi’nde toplamda bin 256 öğrenciye hizmet veren yurdun bu yıl hizmete giren 1004 öğrenci kapasiteli ek binasını gezdi. Yurdun yemekhanesine uğradı, yurt çalışanlarına kolaylıklar diledi, yemek yiyen öğrencilerle sohbet etti. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’ye, ziyaretinde Kepez Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yüksel Dorul, Ahmet Hamdi Akseki Erkek Öğrenci Yurdu Müdürü Halil Akbıyık, AK Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar eşlik etti. Başkan Tütüncü, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Kepez’in Kültür Mahallesi’ne 5 yıldızlı otel konforunda inşa ettiği Antalya-Ahmet Hamdi Akseki Erkek Öğrenci Yurdu’nun önünde bir açıklama yaparak duygu ve düşüncelerini dile getirdi.

1004 yataklı öğrenci yurdu

Kepez’in Kültür Mahallesi’nin bir gençlik merkezi haline geldiğine değinen Başkan Tütüncü, “Yurtlarıyla, devletimizin gençlere yönelik sosyal tesisleriyle, özel sektörün girişimleriyle burası öğrencilerin nefes aldığı, öğrencilerin yaşadığı, öğrencilerin konakladığı adına uygun bir Kültür Mahallesi haline geldi. Bir gençlik merkezi, bir kültür merkezi haline geldi. Antalya-Ahmet Hamdi Akseki Erkek Öğrenci Yurdu’nu, Gençlik ve Spor Bakanlığımız yaptı. Belediyemiz de imarla ilgili bütün sorunları çözdü. Belediyemiz, Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile el ele vermek suretiyle gençlerimize bu yaz yeni bir yurt daha kazandırdı. 1004 öğrencimizin konaklayabileceği yurt, bu dönem ilk misafirlerini ağırlıyor. Bakanlığımıza şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığının son 20 yılda Kepez’de birçok yatırımlar gerçekleştirdiğini bildiren Başkan Tütüncü, “Gençlik Spor Bakanlığımız yurt konusunda, üniversite öğrencilerimize konaklama konusunda, bölgemizde Antalya’mız da, Akdeniz Üniversitemizin kapsam alanında o kadar çok yatırımlar, o kadar çok eserler ortaya koyduk ki; bu eserler bugün itibarıyla Antalya’da ‘Ben yurt bulamadım, konaklayacak yer bulamadım sözünü artık boşa çıkarmış vaziyette Konaklamak isteyen her öğrencimiz için yurtlarımız mevcut. Hatta şu an itibariyle burada 100’den fazla yatağında boş olduğu bilgisini aldık. Bu da bize şunu gösteriyor; gerçekten Akdeniz Üniversitesi’ne, Antalya’ya üniversite öğrencisi olarak okumaya gelen öğrencilerimizin yurt problemleri artık bulunmamaktadır. Devletimiz, bakanlığımız bunu en güzel şekilde çözmüştür. Bundan dolayı büyük bir mutluluk duyuyoruz. Ben yurt bulamadım, kalamıyorum, ben ev tutmak zorunda kalacağım gibi mazeretlerin olmadığı, böylesi sorunların, problemlerin artık tarih olduğu bir Antalya ve bir Kepez var. Gençlik ve Spor Bakanımıza, tabii ki hükümetimize ve Cumhurbaşkanımıza bu konuda şükranlarımızı ifade ediyoruz“ diye konuştu.

Türkiye’nin en zengin kütüphanesi

Kültür Mahallesi’ndeki 3805 Sokağın artık bir öğrenci caddesi olduğunu da hatırlatan Başkan Tütüncü, “Bu caddenin üzerinde Türkiye’nin en büyük kütüphanelerinden birisi olan Antalya Kütüphanesi’nin de 2023’te hizmete girecek olması gençlerimize yönelik yine ayrıca bir sevinç vesilemiz. Antalya Kütüphanesi, üniversitenin karşısında, yurtlar bölgesinde aynı anda 2 bin kişinin çalışabileceği, Türkiye’nin en zengin kütüphanesi olacak. Biz daha çok çalışacağız, gençlerimiz daha çok kazanacak, şehrimiz daha çok kazanacak ve aydınlık yarınlara hep birlikte hep beraber yürüyeceğiz” dedi.

Her şey gençler için

Antalya-Ahmet Hamdi Akseki Erkek Öğrenci Yurdu ziyaretinde Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’ye eşlik eden AK Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar da duygu ve düşüncelerini dile getirdi. Bayraktar, “KYK yurdumuz, hem içerik olarak, hem hizmet olarak, hem de sosyal donatı olarak sadece bir yurt değil Aynı zamanda spor alanları, yemekhaneleriyle 5 yıldız konforunda bir yurdumuzu görmekten son derece keyif aldık, mutlu olduk. Her şey gençlerimiz için Biz gençlerimizi çok önemsiyoruz. Çünkü, gençlerimizin bizim geleceğimiz olduğunun farkındayız. Gençlerimiz konforlu bir ortamda güzel hayaller kursun, ülkemiz için, milletimiz için ve bu vatan için güzel çalışmalara vesile olsunlar diyerek, biz onların imkanlarını kolaylaştırıyoruz. Bu kolaylaştırmada hükümetimiz, bakanlığımız ve Kepez Belediyemizin işbirliğiyle bunun gibi birçok hizmete vesile oluyoruz. Kepez’i sosyal donatıyla dönüştürüyoruz, geliştiriyoruz. Kepez artık gençliğinde merkezi olma yolunda emin adımlarla yoluna devam ediyor. Sadece mekanlar, binalar yapmıyoruz. Hakan başkanımız, gençlerin dünyaya daha vizyoner bakabilmesi için, Kepez’e 21 kütüphane kazandırıyor. Türkiye’nin en büyük kütüphanesini de yine Kepez’e kazandırıyoruz. Bütün imkanlarımızı gençlerimize sunmak için gayret gösteriyoruz. Her şey gençlerimiz için” diye konuştu.