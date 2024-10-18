Kepez Belediyespor Kulübü U18 Erkek Basketbol Takımı, rakibi Kırmızı Çizgi karşısında ilk 3 periyot geriye düştüğü maçı 16 sayı farkla kazandı.

İlk 3 periyottaki farklı yenilgisiyle havlu attığı düşünülen Kepez’in basketbol takımı, Kırmızı Çizgi ile yaptığı maçı 57-41 kazandı. Antalya Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın periyotları 17-5, 25-20, 33-30 ve 47-51 skorlarıyla tamamlandı. İlk 10 dakikada pes ettiğini düşündükleri takımın yaşadığı galibiyeti uzun süre ayakta alkışlayan Kepez taraftarları, son saniyeye kadar tezahüratlarını eksik etmedi.

Galibiyeti Kocagöz’e armağan ettiler

Duraklama anlarında ve ikinci yarıda soyunma odasında motive eden konuşmalarıyla takımını toparlayan Koç Şevket Çınar, "Geçen sezon yaşadığımız kazalarla şampiyonluğu kaçırdık. Bu sezon işi şansa bırakmak istemiyoruz" dedi. Öğrencilerinin maçta gösterdiği inançlı tepkilerine teşekkür eden Çınar, bu önemli galibiyetlerini Kepez Belediyesi Başkanı Mesut Kocagöz’e armağan etti.