Kepez Belediyesi, ilçedeki kamu harcamalarının doğru planlanması ve milli servetin korunması adına asfalt çalışmalarını tüm altyapı hizmetleri tamamlanan mahallelerde gerçekleştiriyor. Bu sayede gereksiz kazıların önüne geçilerek, asfaltta yap-boz döneminin sona ermesi sağlanıyor. Başkan Mesut Kocagöz, tüm altyapı çalışmaları tamamlanan Kanal Mahallesi’ndeki sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceleyerek, “Artık vatandaşımızı mağdur etmek yok. Yap-boz dönemi bitecek” dedi.

İlçe genelinde sürdürülen çalışmalar kapsamında Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kanal Mahallesi’nde 12 sokakta sıcak asfalt çalışmalarına başladı. Kepez Belediyesi, yol yapım çalışmalarını kaynakların verimli kullanılması, kamu harcamalarının doğru planlanması ve milli servetin korunması açısından alt yapısı tamamlanan sokaklarda gerçekleştiriyor. Bu kapsamda; elektrik, doğalgaz, iletişim ve kanalizasyon gibi altyapı hizmetleri tamamlanan 4682, 4680, 4833, 4681, 4684, 4687, 4686, 4688, 4691, 4693, 4694 ve 4695 sokaklarında sıcak asfalt serimine başlandı. Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, altyapı çalışmaları tamamlanan Kanal Mahallesi’ndeki sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Kocagöz, işçilere kolaylıklar dileyerek emekleri için teşekkür etti. Ayrıca mahalle sakinleriyle sohbet ederek, istek ve taleplerini dinledi.

Mahallede 12 sokağa sıcak asfalt

Kanal Mahallesi’nde tüm alt yapı çalışmalarının tamamlandığı belirten Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, “Artık vatandaşımızı mağdur etmek yok. Yap-boz dönemi bitecek” dedi. Başkan Kocagöz, “Mahallemizin suyu, doğalgazı, elektrik alt yapısına kadar tüm alt yapı hizmetleri tamamlandı. Belediye ekiplerimiz, alt yapı çalışmaları biter bitmez hemen sıcak asfalt çalışmalarına başladılar. Mahalle sakinlerimize sıcak asfalt çalışmalarına hemen başlayacağımız konusunda söz vermiştik ve sözümüzü tutuyoruz. Mahallemizdeki 30 sokağın altyapı çalışmaları tamamlandı. Bu çalışmalar kapsamında mahallemizde 15 bin metre kare alana 3 bin ton sıcak asfalt serilecek. Hemşehrilerimize hayırlı olsun. Kepez değişiyor, Kepez dönüşüyor” diye konuştu.