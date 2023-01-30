Adana temsilcisi Osmaniyespor Futbol Kulübü deplasmanından 1-0lık galibiyet ile dönen Kepez Belediyespor taraftarları, şampiyonluk beklentisini sürdürüyor. Karşılıklı ataklarla 0-0 biten ilk yarının ardından, dakika 58’de sağ açık oynayan Ali Sinan Gayla takımını öne geçiren golü attı. Zaman zaman şiddetlenen yağmur altında geçen ikinci yarıda, Kepez 3 gol kaçırdı. Antalya’ya 3 puanla dönme sevincini soyunma odasında yaşayan Kepez Belediyespor, bu skor ile aynı puan ve averajdaki 68 Aksaray Belediye Sporun ardından 2’nci sırada yer alıyor.

Grup lideri olarak gittiği Osmaniyespor maçını tek golle kazanan Kepez Belediyespor, taraftarının şampiyonluk beklentisini sürdürüyor.

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