Kadın ve erkek fark etmeksizin birçok insanın saçlarındaki kepeklerin çözümünün organik zeytinyağı sabunları olduğunu belirten Hasan Öztürk, “15-20 kullanımdan sonra saçlardaki kepeği yok ediyor” dedi.

Kadın ve erkek fark etmeksizin birçok insanın saçlarındaki kepeklerin çözümünün organik zeytinyağı sabunları olduğunu belirten Hasan Öztürk, “15-20 kullanımdan sonra saçlardaki kepeği yok ediyor” dedi.

Eskişehir’de yaklaşık 30 yıldır zeytin ve ürünlerinin üreticisi, satıcısı olan Öztürk, nesillerdir kullanılan zeytinyağı sabunlarının, çok fazla insan tarafından tercih edilen şampuanlardan çok daha yararlı olduğunu söyledi. Günümüzde kullanılan şampuanların içerdiği kimyasalların, saç derisini nemsiz bıraktığını ve bu kurumanın kepek oluşumuna neden olduğunu belirten Öztürk, “Zeytinyağı sabunlarında herhangi bir kimyasal içermemesi dolayısıyla saça zarar vermiyor aksine besliyor. Bu sayede beslenen saç ve deride kepek oluşumu son bulur. Atalarımız tarafından yüzyıllardır kullanılan bu sabun, içerisinde bulanan E vitamini ile saçların ihtiyaçlarını karşılar. Aynı zamanda saçlardaki solgunluğu bitirerek parlak ve ipeksi bir görünüme kavuşturur” diye konuştu.

"Aşırı sık yıkanma zamanla kepeklenmeyi daha da arttırıyor"

Kepeğe karşı çözümlerin en etkili yollarından birinin organik zeytinyağı sabunları olduğunu belirten Hasan Öztürk, “Saç derisini kötü etkileyen birçok faktör bulunmakta. Bunlardan en önemli sebeplerden biri marketlerde bulunan kimyasal içeren ucuz yollu şampuanlardır. Saç derisini nemsiz bırakan bu şampuanları kullanan tüketiciler kepek oluşumundan şikâyetçi oluyor ve sık sık saçlarını şampuanlıyor. Bu aşırı yıkanma zamanla kepeklenmeyi daha da arttırıyor. Bunun için insanlara tavsiyem 15-20 gün boyunca zeytinyağı sabununu düzenli bir şekilde kullanmalarını. Bunun sonucunda etkilerini fark edeceklerdir. Tabii ki en iyisi ömür boyu kullanıp bırakmamaları” dedi.

“Topraktan gelen zeytin ciltlerin ve saçların dostu oluyor”

Zeytin ürünleriyle 1993’ten beri uğraştığını belirten Hasan Öztürk, “Organik zeytinyağı sabununda süreç uygun zeytinlerin toplanıp yağının çıkarılmasıyla başlıyor. Ardından diğer malzemelerin oranlarını ayarladıktan sonra yağı pişiriyoruz. Pişen yağ mayalanıyor ve sonrasında gramajına göre kesip paketliyoruz. Bu sayede topraktan gelen zeytin ciltlerin ve saçların dostu oluyor” diyerek sabunun üretimini anlattı.