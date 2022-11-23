Manisa’nın Turgutlu ilçesinde iş makinesi operatörü olan damat, gelini baba evinden kepçeyle alırken sıra dışı gelin alma merasimi görenleri şaşkına çevirdi.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde iş makinesi operatörü olan damat, gelini baba evinden kepçeyle alırken sıra dışı gelin alma merasimi görenleri şaşkına çevirdi.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde yaşayan kepçe operatörü Veli Acar, evleneceği Şeyma Kanat’ın babaevine içek ve balonlarla süslediği kepçeyle ile gitti. Gelin arabası gibi süslenen kepçeyi gören konuklar, iş makinası ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Damat Veli Acar, gelin alma töreninden sonra düğün salonuna gitmek için oluşturulan düğün konvoyuna yine süslediği kepçeyle katıldı.

Yolda kepçelerin de bulunduğu gelin konvoyunu gören vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla görüntülemeye çalıştı. Konvoya kepçeleriyle katılan damadın mesai arkadaşları da düğün salonu önündeki eğlencede, damadı kepçeyle yukarıkaldırdı.