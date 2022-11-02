Siirt’in Eruh ilçesinde yola boru döşeyen işçiler, kepçenin taşıdığı boruya oturarak lunapark eğlencesi yaşadı. İşçilerin doyasıya eğlendiği görüntüler hem güldürdü, hem de yürekleri ağza getirdi.

Siirt’in Eruh ilçesinde yola boru döşeyen işçiler, kepçenin taşıdığı boruya oturarak lunapark eğlencesi yaşadı. İşçilerin doyasıya eğlendiği görüntüler hem güldürdü, hem de yürekleri ağza getirdi.

Olay, Eruh ilçesine bağlı Bölüklü köyünde yaşandı. Yola boru döşeyen işçiler, kepçenin taşıdığı borunun her iki ucuna oturarak tahterevallide üstünde eğlenir gibi oynadılar. Operatör ise kepçeyi salıncak gibi kullandı. Operatör, hem eğlendikleri hem de canlarını tehlikeye attıkları anları cep telefonu kamerası ile kaydetti. İşçilerin tehlikeli eğlenceleri hem güldürdü, hem de yürekleri ağza getirdi.