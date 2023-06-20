Uşak’ta kepçe operatörü olan Tayfun Kocakaya, 1 yıldan uzun süredir arkadaşlık ettikleri kız arkadaşına benzerine az rastlanır bir evlilik teklifi yaptı. Kepçenin kovasına binen operatör, sevdiği kızın kapısına gelerek evlilik teklifi etti.

Uşak merkezde kepçe operatörlüğü yapan Tayfun Kocakaya, 1 yılı aşkındır sevgilisi olan Sevcan Aslaner’e evlilik teklifi etme kararı aldı. Sıradan bir teklif yapmak isteyen Kocakaya, mesleğini de işin içine dahil ederek sevgilisine kepçeyle evlilik teklifi etme kararın aldı. Sevcan Aslaner’i evlendikten sonra oturmak için tuttuğu Cumhuriyet Mahallesi’ndeki evin önüne çağıran Kocakaya, Aslaner’e burada unutamayacağı bir an yaşattı.

Yaklaşık 50 metre “Benimle evlenir misin” yazılı kepçe kovasında evin önüne gelen Tayfun Kocakaya, kepçeden atlayarak sevgilisi önünde diz çöküp evlilik teklifi etti. Sevcan Aslaner’in teklifi kabul etmesiyle çift sarılırken çevredeki vatandaşlar ise alkışlayarak genç çifti tebrik etti. 2 yıldır kepçe operatörlüğü yaptığını dile getiren Kocakaya kafe ve restoranlarda evlilk teklifi etmenin sıradan olduğunu düşünerek bir farklılık olsun diye kendi mesleğini de teklife katma fikrini düşündüğünü söyledi. Kocakaya, “İş yerindeki arkadaşlarla konuştuk, olur alınca kepçeyi süsledik. Konudan habersiz sevgilimi annem aşağıya indirdi. 45 - 50 metre kepçe kovasında seyir ederken çok heyecanlıydım. Kepçenin kovasından inerek evlilik teklifimi yaptım." dedi.

Sevgilisinin böyle bir teklifi beklemediğini, kafe ve restoranlarda evlilik teklifi yapmasını beklediğini ifade eden Kocakaya, kepçe üstünde gördüğünde de şaşırıp heyecanlandığını söyledi. Süslediği kepçenin çevredeki vatandaşların da ilgisini çektiğini kaydeden Kocakaya, fotoğraf çekinmek isteyen, alkış tutan insanların olduğunu sözlerine ekledi.