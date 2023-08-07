İzmir’in Bayındır ilçesinde, kepçe ve nakliye tırıyla kaçak kazı yapan 6 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Bayındır İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Arıkbaşı Mahallesi’nde bir grubun iş makinesiyle kaçak kazı yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, 6 kişiyi kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı. Şüpheliler ekipler tarafından gözaltına alınırken, kaçak kazıda kullanıldığı belirlenen kepçe ve nakliye tırına el konuldu.

Jandarma karakoluna götürülen 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.