Adana’da seyyar dönerci arkadaşı Ozan Alpay’ı kendisine küfrettiği iddiasıyla bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen belediye çalışanı kepçe operatörü Gökhan B. hakkında müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması istemiyle dava açıldı

Sarıçam ilçesi Çarkıpare Mahallesi’nde 9 Eylül’de iddiaya göre, seyyar dönerci 27 yaşındaki Ozan Alpay, tezgahında çalıştığı sırada yanına alkollü olarak gelen Büyükşehir Belediyesi Yol Şube Müdürlüğü Yapı Onarım Daire Başkanlığı’nda kepçe operatörü olarak çalışan arkadaşı 31 yaşındaki Gökhan B. ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Bayram, arkadaşını bıçaklayarak öldürdü.

Olaydan sonra evinde yakalanıp tutuklanan katil zanlısı Gökhan B. hakkındaki soruşturma tamamlandı. Cumhuriyet Savcısı, Gökhan B. hakkında ’kasten öldürme’ suçundan iddianame hazırladı. Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianame yapılan inceleme sonunda kabul edildi. Savcı, sanığın müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi.

İddianamede, olayın nasıl meydana geldiği ve katil zanlısının savunmasına yer verildi. Olay günü sanık Gökhan B.’nin alkol aldığı, öldürdüğü arkadaşı Ozan Alpay’ın arkadaşı Ömer Uzun’u aracıyla sanığı aldırıp işyerine getirdiği belirtilen iddianamede, “Şüphelinin alkolün etkisiyle iş yerinde taşkınlık çıkarması üzerine maktulün aracıyla şüpheliyi evine bıraktığı, daha sonra tekrar iş yerine geldiği, şüphelinin de evden bıçak alarak maktulün peşinden iş yerine geldiği, şüphelinin arkadaşı Ozan’ı bıçaklayarak öldürdüğü” belirtildi.

Sanık kepçe operatörü Gökhan B. poliste verdiği ifadesinde, arkadaşını öldürdüğüne pişman olduğunu söyledi. Arkadaşı A.E. ile bir mekanda alkol aldıktan sonra eve gitmek istediğini, arkadaşının “Bayağı alkollü görünüyorsun, böyle eve gitme birini çağır gelsin seni eve götürsün” dediğini ifade eden sanık Bayram, “Bundan sonrasını hatırlamıyorum. Sarıçam’a nasıl gittim, beni kim götürdü, neyle gittim bilmiyorum. Sadece Ozan’ın döner tezgahında bana yumruk atması ve eşime sövmesiyle kendimi Ozan’ın iş yerinde olduğumu anladım. Ozan bana niye vurdu bilmiyorum. Belki alkollüyüm diye vurmuş olabilir. Eşime küfürler ediyordu, yumruk vurmasıyla yere düştüm. Yerden kalktım Ozan’a bir şey demeden sinirle yürüyerek eve gittim” dedi.

Sanık arkadaşını nasıl öldürdüğünü de şöyle anlattı:

“Evde biraz durdum. Düşündükçe Ozan’ın bana ettiği küfürler aklıma geliyordu. Zoruma gitti. Küfürler ağrıma gittiği için 20 santim uzunluğundaki bıçağı alıp belime taktım. Ozan’ın küfürleri beynimde yankılanıyordu. Ozan’ın iş yerine gittim. Ben gider gitmez Ozan beni görünce hiçbir şey demeden gözüme yumruk attı. Bıçak o an elimde yoktu. Ben de bir anlık sinirle bıçağı çıkardım. Ozan üzerime gelmeye devam edince bıçağı rastgele salladım. Bıçak Ozan’ın neresine geldi bilmiyorum. Bıçağı iki kez salladıktan sonra direkt arkamı dönüp eve doğru yürüyerek gittim. Ozan’ın orada yaralandığını dahi görmedim. Eve gidince eşime telefonla mesaj atıp ’polisleri bizim eve gönder ben birini vurdum’ dedim. Çok geçmeden eve polisler geldi. Ozan’ı bıçakladığım için pişmanım. Böyle olmasını istemezdim. Bana küfür ettiği için kendimi tutamadım. Öldürme niyetim yoktu. Korkutmak istemiştim.”

Sanık kepçe operatörü Gökhan B., Ocak ayında hakim karşısına çıkacak.