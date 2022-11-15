Devlet Su İşleri’nde (DSİ) kepçe operatörü olarak çalışırken, Mardin’in Nusaybin ilçesinde teröristlerce kepçenin altına yerleştirilen el yapımı bombanın patlaması sonucu ağır yaralanan ve uzun süre tedavi gören Afyonkarahisarlı İbrahim Gencer’e 6 yıl sonra gazilik unvanı verildi.

Devlet Su İşleri’nde (DSİ) kepçe operatörü olarak çalışırken, Mardin’in Nusaybin ilçesinde teröristlerce kepçenin altına yerleştirilen el yapımı bombanın patlaması sonucu ağır yaralanan ve uzun süre tedavi gören Afyonkarahisarlı İbrahim Gencer’e 6 yıl sonra gazilik unvanı verildi.

19 Nisan 2016 yılında Nusaybin’deki çalışmalara katılan ve burada teröristlerce kullandığı kepçenin altına yerleştirilen el yapımı bombanın patlaması sonucu Afyonkarahisarlı 55 yaşındaki İbrahim Gencer ağır yaralandı. Gencer Gülhane Askeri Akademisi’nde uzun süre tedavi gördükten sonra çalışamaz hale geldi. Gazilik için uzun süre hukuk mücadelesi veren Gencer’e beklediği haber 6 yıl sonra geldi ve gazilik unvanı kazandı. Gencer’in gazi olması ile Türkiye’de ikinci kez işçi kadrosunda bir devlet çalışanına gazilik unvanının verildiği belirtildi.

“Çok mutluyum”

Olay anını anlatan Gencer, Devlet Su İşlerinde çalışırken operatör arkadaşları ile sırayla Doğu bölgesine göreve gittiklerini belirterek, sırası geldiğinde Mardin’in Nusaybin ilçesine gittiğini söyledi. İbrahim Gencer, “19 Nisan 2016’da kepçenin altında bomba patladı. Bayılmışım gözlerimi açtığımda GATA’daydım. Tedavim 20 gün sürdü. Bu olaydan sonra çalışamadım. Daha sonra Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı sayesinde gerekli yerlere müracaat ettik. Gazilik ünvanı aldığım için çok mutluyum” dedi.

"Kazandığımız bu dava ülke genelinde emsal sayılabilecek bir karardır"

Gencer’in gazilik için işlemlerini yakından takip eden Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, İbrahim Gencer’in Milli Savunma Bakanlığı emrinde Devlet Su İşlerinde işçi kadrosunda kepçe operatörü olarak görev yaparken Nusaybin’e gittiğini ifade etti. Burada kamu görevlisi olmasına rağmen işçi kadrosunda çalıştığı için maalesef mevcut kanunlarda Terörle Mücadele Kanunundan (3713 Sayılı Kanun) malul gazilerin aldığı hakları alamadığını savunan Kumartaşlı, "Avukat Serpil Öztürk’ün dosyayı takip etmesi ve müracaatları sonucunda bugün itibari ile İbrahim Gencer aynı asker, polis malul gazileri gibi işçi kadrosunda olmasına rağmen malul gazilik haklarını almaya başladı. Bundan sonraki iş ve işlemleri tarafımızdan takip edip edecektir. Kazandığımız bu dava ülke genelinde emsal sayılabilecek bir karardır. Ülke genelinde bu şekilde 2 karar var ikisini de Avukat Serpil Öztürk almıştır. Bundan sonra bu karar ile işçi kadrosunda görev yaparken terör etkeninden dolayı yaralanan herkes asker, polis gibi hakları alacaktır" dedi.