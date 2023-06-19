Uşak’ta kepçe operatörü olan Tayfun Kocakaya, 1 yıldan uzun süredir sevgilisi olan Sevcan Aslaner’e evlendikten sonra oturacakları evin önüne kepçeyle gelerek evlilik teklifi etti.

Uşak merkezde kepçe operatörlüğü yapan Tayfun Kocakaya, 1 yılı aşkındır sevgilisi olan Sevcan Aslaner’e evlilik teklifi etme kararı aldı. Sıradan bir teklif yapmak isteyen Kocakaya, mesleğini de işin içine dahil ederek sevgilisine kepçeyle evlilik teklifi etme kararın aldı. Sevcan Aslaner’i evlendikten sonra oturmak için tuttuğu Cumhuriyet Mahallesi’ndeki evin önüne çağıran Kocakaya, Aslaner’e burada unutamayacağı bir an yaşattı.

Yaklaşık 50 metre “Benimle evlenir misin” yazılı kepçe kovasında evin önüne gelen Tayfun Kocakaya, kepçeden atlayarak sevgilisi önünde diz çöküp evlilik teklifi etti. Sevcan Aslaner’in teklifi kabul etmesiyle çift sarılırken çevredeki vatandaşlar ise alkışlayarak genç çifti tebrik etti.