Yaklaşık üç aylık eğitimin ardından gerçekleştirilen sınav Devrek Bakımevinde gerçekleştirildi. Devrek Bakımevi Personeli Fatih Çalgam tarafından gerçekleştiren sınava 8 kursiyer katılırken, başarılı olanlara ileriki tarihlerde sertifikaları verileceği bildirildi.

Zonguldak’ın Devrek İlçesinde Devrek TSO, Halk Eğitimi Merkezi ve Zonguldak İl Özel İdaresi arasından ortaklaşa imzalanan protokolde iş makinesi operatörü olmak için düzenlenen sınavda adaylar ter döktüler.

Devrek’te düzenlenen sınavda kepçe operatörü olmak için adaylar ter döktüler.

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