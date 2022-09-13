Kenya Devlet Başkanı William Ruto, 9 Ağustos’ta seçimleri kazanmasının ardından bugün yemin ederek resmen göreve başladı.

Kenya Devlet Başkanı William Ruto, 9 Ağustos’ta seçimleri kazanmasının ardından bugün yemin ederek resmen göreve başladı.

Kenya’da 9 Ağustos’taki seçimi kazanan Kenya Devlet Başkanı William Ruto, ülkenin başkenti Noirobi’deki Kasarani Stadyumu’nda düzenlenen törenle yemin ederek göreve başladı. 2013 yılından itibaren Başbakan Yardımcılığı görevini yürüten ve eskiden tavuk satarak geçimini sağlayan 55 yaşında Ruto, Kenya’nın 5. Devlet Başkanı oldu.

Öte yandan Kenya basınında, Devlet Başkanı Ruto’nun yemin töreninden önce stadyum girişinde toplanan halkın izdihama neden olduğu ve birçok kişinin yaralandığı belirtildi.

Kenya Seçim Komisyonu, 9 Ağustos’taki seçimlerde Devlet Başkanı Yardımcısı William Ruto’nun yüzde 50,49, rakibi Raila Odinga’nın ise yüzde 48,85 oy aldığını duyurmuştu.