Hazreti Mevlana’nın 749. Vuslat Yıl dönümü Uluslararası Anma Törenleri çerçevesinde Konya’da bulunan Kenya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Leonard N. Boiyo, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile bir araya geldi.

Hazreti Mevlana’nın 749. Vuslat Yıl dönümü Uluslararası Anma Törenleri çerçevesinde Konya’da bulunan Kenya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Leonard N. Boiyo, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile bir araya geldi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Hazreti Mevlana’nın 749. Vuslat Yıl dönümü Uluslararası Anma Törenleri çerçevesinde Konya’da bulunan yabancı ülke heyetleriyle temaslarda bulunuyor. Kenya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Leonard N. Boiyo ile de bir araya gelen Başkan Altay, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkanı Altay, “Ziyaretinizin ülkelerimiz arasında gelişmekte olan ilişkiye çok büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Aynı zamanda Konya’nın Kenya’daki şehirlerle ilişkisine de bir vesile olacağını ümit ediyorum. Bu dönem Konya’nın en yoğun olduğu zamanlar, Şeb-i Arus haftası. Bu dönemde sizi ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduk” ifadelerini kullandı.

"Türkiye bizim için çok önemli"

Kenya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Leonard N. Boiyo da, “Kenya ve Türkiye eski zamanlardan beri iyi ilişkilere sahip. Büyükelçiliğimiz son 20 yıldır Türkiye’de bulunuyor. Ama milletlerimizin çok daha eski tarihlerden beri güçlü bağları var. O yüzden Türkiye bizim için çok önemli. Ticaretimiz çok büyüdü. Ticarette, eğitimde, savunma sanayiinde ilişkilerimizi geliştirmek işitiyoruz. Konya’yı çok beğendim, organize bir şehir. Kenya’daki şehirlerimizin de Konya’yı örnek alarak ilerlemesini istiyoruz” diye konuştu.

Ziyarette Konya’nın Kenya’daki şehirlerle ilişkilerinin geliştirilmesi noktasında görüş birliğine varıldı.