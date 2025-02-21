Beşiktaş’ın kış transfer döneminde kadrosuna kattığı 19 yaşındaki Ekvadorlu futbolcu Keny Arroyo, siyah-beyazlı formayı ilk kez Eyüpspor maçında giydi.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında deplasmanda Eyüpspor’u 3-1 mağlup etti. Kartal’ın kış transfer döneminde Ekvador ekiplerinden Independiente del Valle’den kadrosuna kattığı Keny Arroyo, siyah-beyazlı formayı ilk kez formasına geçirdi.
Arroyo, 76. dakikada Joao Mario’nun yerine oyuna dahil oldu.
19. yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz hafta Tüpraş Stadyumu’nda oynanan Trabzonspor müsabakasında yedek kulübesinde yer almıştı.
Kaynak: İHA