Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ’Kentten Köye Mutlu Çocuklar Projesi Okul Uygulamaları ve Yönetici Hareketlilik Programı’ çerçevesinde okul müdürleriyle bir araya geldi.

Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ’Kentten Köye Mutlu Çocuklar Projesi Okul Uygulamaları ve Yönetici Hareketlilik Programı’ çerçevesinde okul müdürleriyle bir araya geldi.

Farklı illerden ortaokul müdürlerinin eğitimde iyi örneklerin paylaşılarak çoğaltılması amacıyla katılımcı olarak Mersin’de buluştuğu programda konuşan Koca, "Mezitli İstanbul Ticaret Odası Şehit Mehmet Güçlü Ortaokulu’nun, projede tüm illerimize iyi örnek olması bizleri gururlandırmaktadır. Bizler Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak tüm birimlerimizde, tüm meslektaşlarımızla iyi örnekleri çoğaltmak ve yaygınlaştırmak için canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Proje çerçevesinde okul yöneticilerimizi ilimizde ağırlamaya devam edeceğiz. Mezitli İstanbul Ticaret Odası Şehit Mehmet Güçlü Ortaokulu’nun, Türkiye’de iyi örnekler arasında yer almasında emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyor, eğitimde iyi örneklerin çoğaltılması temennisiyle tüm katılımcılarımıza, tüm meslektaşlarımıza başarılar diliyorum" dedi.

Mezitli İstanbul Ticaret Odası Şehit Mehmet Güçlü Ortaokulu’nda gerçekleşecek program çerçevesinde, 9 farklı ilden gelen 9 ortaokul okul müdürüne yerel, ulusal ve uluslararası projelerle proje tabanlı öğrenme okul uygulamaları konusunda okulun sahip olduğu tecrübe ve bilgiler aktarılacak.