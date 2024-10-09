Eskişehir’de 5’inci sınıftaki tüm öğrencilerin en sık rastlanan iskelet deformitesi olduğu bilinen skolyoz taramasından geçmesi için İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında protokol yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında protokol imzalanması için Eskişehir Valiliği’nde program gerçekleştirildi. Bu çerçevede ilk olarak, İl Sağlık Müdürü Yaşar Bildirici proje hakkında bilgi aktardı. Bildirici, projenin İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı Halk Sağlığı Başkanlığı tarafından yürütüleceğini ve ailelerin onayıyla birlikte 5’inci sınıftaki tüm öğrencilere skolyoz taraması yapılacağını açıkladı. Sonrasında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, projenin oldukça anlamlı olduğunu kaydederek Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy’a ve Bildirici’ye teşekkür etti. Vali Aksoy ise, hastalığın önceden tespit ederek tedavinin sağlanmasını amaçladıklarını belirtti. Konuşmaların ardından protokole imzalar atıldı.

"Türkiye’de genelde 10-15 yaş grubunda bu deformite başlıyor"

İl Sağlık Müdürü Yaşar Bildirici, "Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı tarafından yürütülecek bir proje nedeniyle buradayız. Projedeki temel amacımız Eskişehir’de 5’inci sınıftaki tüm öğrencilerde ’skolyoz’ diye tarif edilen, Türkiye’de ve dünyada en sık rastlanan iskelet deformitesinin taramasını yapacağız. Skolyoz az rastlanan bir iskelet deformitesi değil. Türkiye’de genelde 10-15 yaş grubunda bu deformite başlıyor. Deformitenin sıklığı yüzde 2.3 gibi bir rakam. Tabii bu sıklık kız çocuklarında daha fazla, yüzde 3’lere kadar çıkabiliyor. Erken dönemde tespit edilebildiğinde çok kolay bir takım tıbbi müdahalelerle giderilebilecek bir tıbbi sorun. İlerleyen süreçlerde müdahale edilmezse hem kalp hem de akciğer fonksiyonlarını kısıtlıyor. En kötüsü de çocuklarda ciddi bir bedensel algı bozukluğuna neden oluyor. Biz bu çalışmayla 1 yıl içerisinde 5’inci sınıf öğrencilerin tümüne ulaşmayı planlıyoruz. Çalışmayı fizyoterapistler marifetiyle yapacağız. Ailelerden elbette öncelikle onaylarını alacağız. Onaylarına takiben de İl Milli Eğitim Müdürlüğü’müzün destekleriyle okuldaki öğrencileri tarayıp skolyozları var veya yok, varsa derecelerini tespit edeceğiz. Derecelerine göre de 2’nci 3’üncü basamak hastanelerimize sevk edeceğiz. Skolyozun tespit edilen önemli bir kısmının müdahale ihtiyacı olmadan belki de bir takım egzersizlerle giderileceğini düşünüyoruz. Ciddi sorunlarda beyin cerrahisi uzmanları tarafından ameliyatlarla bu problem yönetiliyor. Skolyozun en temel nedeni postür ve pozisyonla alakalı. Çocuklarda bu da sıkça oluyor. Okuldaki oturma ve çanta taşıma pozisyonları buna yol açıyor. Bu nedenlere yönelik de hem rehber öğretmenlerimize hem sınıf öğretmenlerimize hem de çocuklarımıza eğitim verebiliyoruz" dedi.

"Skolyoz taramasının yapılıyor olması bizim için de oldukça anlamlıdır"

İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, "Bugün itibariyle 5’inci sınıfta okuyan öğrencilerimizin sayısı 9 bin 556 kişidir. Bu yaş grubuna sayın valim liderliğinde skolyoz taramasının yapılıyor olması bizim için de oldukça anlamlıdır. Zira sayın müdürümüz, cerrahi müdahale olmadan öğrencilerimizin egzersizlerle tedavi edilebileceğini ifade buyurdular. Bu vesileyle sayın valimizin huzurlarında sayın müdürümüze katkılarından dolayı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Velilerimizin duyarlı olmasını ve yapılacak bu çalışmaya onay vermelerini de önemsiyoruz"

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy ise, şunları söyledi:

"Bu protokol çerçevesinde biraz önce İl Sağlık Müdürü’müzün de belirttiği üzere, ortaokul 1’inci sınıf öğrencilerimiz yani 5’inci sınıfa giden öğrencilerimiz bu taramadan geçirilecek. Temel amacımız, bu tür bir rahatsızlığı olan öğrencimiz varsa bunu önceden tespit etmek ve onunla ilgili tedavilerini sağlamak. Temennimiz hiç olmaması ama varsa da 1 kişi bile bulsak, 1 kişiyi bile tedavi edecek bizim için oldukça kıymetli ve önemli. Bu konuda velilerimizin de duyarlı olmasını ve yapılacak bu çalışmaya onay vermelerini de önemsiyoruz. Milli Eğitim Müdürlüğü’müz ve Sağlık Müdürlüğü’müz koordinasyonunda bunu gerçekleştirerek daha sağlıklı nesiller, yetişmesi adına bu projemize önemli bir katkı sunacaktır. Ben buradan İl Sağlık Müdürü’müze, Halk Sağlığı Başkanı’mıza ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’müze teşekkür ediyorum. Amacımız sağlıklı bir toplum, sağlıklı bir gelecek, sağlıklı bir gençlik ortaya koyabilmek. Bu amaçla bu projemizin protokolümüzün de ilimize hayırlı olmasını diliyorum."