Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı başkanlığında kentteki Organize Sanayi Bölgeleri temsilcilerinin katılımı ile bir değerlendirme toplantısı yapıldı.

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı başkanlığında kentteki Organize Sanayi Bölgeleri temsilcilerinin katılımı ile bir değerlendirme toplantısı yapıldı.

Erkek berberleri pazar, bayan kuaför ve güzellik salonların ise pazartesi günü kapalı olacak Erkek berberleri pazar, bayan kuaför ve güzellik salonların ise pazartesi günü kapalı olacak

Afyonkarahisar Valiliğinde gerçekleştirilen toplantıya bir çok ilçenin kaymakamı da katıldı. Toplantıda OSB’lerin genel durumu değerlendirilirken, OSB’lerin üretim kapasitesi ve AR-GE çalışmaları üzerine, çeşitli sunumlar gerçekleştirildi.