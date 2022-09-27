Afyonkarahisar Valiliğinde gerçekleştirilen toplantıya bir çok ilçenin kaymakamı da katıldı. Toplantıda OSB’lerin genel durumu değerlendirilirken, OSB’lerin üretim kapasitesi ve AR-GE çalışmaları üzerine, çeşitli sunumlar gerçekleştirildi.

Erkek berberleri pazar, bayan kuaför ve güzellik salonların ise pazartesi günü kapalı olacak

Erkek berberleri pazar, bayan kuaför ve güzellik salonların ise pazartesi günü kapalı olacak

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı başkanlığında kentteki Organize Sanayi Bölgeleri temsilcilerinin katılımı ile bir değerlendirme toplantısı yapıldı.

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