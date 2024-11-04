Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, görev bölgesi içerisinde yer alan her alanda hizmet çalışmalarına aralıksız şekilde devam ediyor. Ekipler, rutin tamirat işlemlerinin yanı sıra belirli mahallelerde yol reglaj işlemlerini de aksatmadan sürdürüyor.

Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, gerçekleştirilen günlük programları doğrultusunda hazırladığı çalışma takvimini hızlı şekilde hayata geçiriyor. Mücavir alan içerisinde yer alan tüm bölgelere belediyenin hizmetlerinin ulaştırılmasını sağlayan ekipler, şehir merkezinde yoğun olarak kullanılan bulvar, cadde ve sokaklarda yol ve kaldırımların bakım onarım ve tamiratlarını aksatmadan yerine getiriyor. Haftanın ilk gününden itibaren oluşturulan 4 ekip ile şehir geneline yayılan müdürlük, şehir merkezinde konuşlanan bir ekibi ile Rasim Betir Bulvarı ve Atatürk Bulvarı genelinde bozulan kaldırımların tamiratlarını gerçekleştirmeye başladı.

Sallar Mahallesinde asfalt kazıma işlemleri, Çavuşlar Mahallesinde yol açma çalışması gerçekleştiren bir diğer ekibinin yanı sıra Körpeşler ve Kazukoğlu Mahallelerinde yol reglaj çalışması gerçekleştiren bir başka ekibi de bulunan müdürlük, bir yandan da belediyenin devam eden proje çalışmalarına destek vermeyi ihmal etmiyor.

Müdürlük, hafta geneli itibariyle günlük oluşturulacak ekipler nezaretinde şehrin her bölgesine ihtiyaç duyulan hizmetlerin götürülmesini sağlamaya devam edecek.