Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’in, ilçenin özellikle kırsal alanlarında kalkınmayı sağlamak amacıyla hizmete açtığı Tarım 4.0 Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde eğitimler başlıyor.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’in, ilçenin özellikle kırsal alanlarında kalkınmayı sağlamak amacıyla hizmete açtığı Tarım 4.0 Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde eğitimler başlıyor.

“Tarım 4.0 Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi” projesi çerçevesinde toplam 250 kişiye 25’er kişilik sınıflarda hafta içi ve hafta sonu seçenekli olmak üzere ‘Kentsel Tarım ve Permakültür Eğitimleri’ verilecek. Permakültüre Giriş, doğayla ve tüm canlılara birlikte çalışma ve yaşama felsefesinin detaylarını öğrenmek isteyenler için 2 günlük bir tanışma eğitimi niteliğinde olacak. Bill Mollison’un “Permakültür: Bir Tasarımcı Kılavuzu” kitabında yer alan konuları ele alan kurs aynı zamanda 72 saatlik Permakültür Tasarım sertifikası (PDC) kursunun da bir özeti.

Eğitimler 10 oturum olarak planlandı

Permakültür Tasarımcısı, Eğitmen ve Yapımcı Evren Yıldırım ile Permakültür Tasarımcısı, Eğitmen ve Mantar Yetiştiricisi Burcu Arıkan tarafından verilecek eğitimler toplam 10 oturum olarak planlandı. Bu eğitimi tamamlayan katılımcılar Avustralya Permakültür Enstitüsü’nün internet sitesinden kayıt yaptırarak uluslararası permakültür ağına da dahil olabilecekler. Kentsel Tarım ve Permakültür Eğitimlerine katılmak isteyen vatandaşlar başvurularını Belediye’nin internet sitesi üzerinden yapabilecekler.