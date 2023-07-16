Kepez Belediyesi, Gülveren Mahallesi’nde, kentsel dönüşüm projesini gerçekleştirdiği bölgedeki 2700 Sokak’ın alt ve üst yapısını yeniliyor. Düzenlemeyle 1 milyon kitap kapasiteli Antalya Kütüphanesi’nin de bulunduğu sokak, vitrin bir cadde haline getirilmesi planlanıyor.

Kepez Belediyesinin, Gülveren Mahallesi’nde gerçekleştirdiği kentsel dönüşüm projesinde yer alan konutların ve kütüphanenin yapımı tamamlandı. Kentsel dönüşüm projesiyle alandaki 160 gecekondu binasının 40 yıla yakın süren mülkiyet sorunu çözüldü. Kepez Belediyesi, yapılaşma süreci tamamlanan kentsel dönüşüm bölgesinin çevresini de güzelleştiriyor.

“Yolun genişliği 25 metre oldu “

Gecekonduların yerine yapılan modern ve güvenli konutlar ile 1 milyon kitap kapasiteli Antalya Kütüphanesi’nin yer aldığı 2700 Sokak, modern bir görünüme kavuşturuluyor.

Fen İşleri Müdürlüğü, bölgenin nüfusunun artacak olmasını da dikkate alarak, sokakta alt ve üst yapı yenileme çalışması başlattı. Bu çerçevede 425 metre uzunluğundaki yolun genişliği, imar planında belirtilen genişliğine uygun hale getirildi. Yolun 8 metre olan genişliği, 25 metreye çıkarıldı.

“13 santimetre kalınlığında asfalt”

Yol düzenleme çalışması, trafik akışının aksamaması için bölümler halinde yapılıyor. İlk düzenleme yolun binaların yer aldığı bölümünde gerçekleştirildi. Dolgu çalışmasıyla binalar ile yol arasındaki kot farkı giderildi. İş makineleriyle zemin tesviyesi yapılan yola, filler malzemesi serilerek, sıkıştırıldı. Bu çalışmayla yol, sıcak asfalt serilmesine hazır hale getirildi. Finişer makinesiyle, yola 13 santimetre kalınlığında sıcak asfalt serildi. Asfalt çalışmasının tamamlanmasından sonra yolun bu bölümü, yeniden trafiğe açıldı.

“Yayaya konforlu yol “

Ulaşıma kapatılan yolun park tarafındaki kısmında ise dolgu, zemin düzenlemesi ve asfalt çalışması yapılarak, sokaktaki yenileme çalışması tamamlanacak.

Sokağın binaların bulunduğu kısmında 3 metre 10 santimetre uzunluğunda, diğer bölümünde ise 2 metre genişliğinde kaldırım düzenlemesi yapılacak. Sokağa yeşil estetik

Aydınlatma direklerinin iletim hatlarının yer altına alındığı sokakta, cep otoparkı alanları oluşturulacak. Alt ve üst yapı çalışmalarıyla araç ve yaya yolu trafiği güvenli ve konforlu hale getirilecek olan 2700 Sokak, zeytin, portakal ağaçları ve çeşitli bitkilerin dikilmesiyle de yeşil bir görünüme kavuşturulacak. Sokağın yağmur suyu tahliyesi ise yolun hemen yanında yer alan park alanının altından geçen drenaj kanalıyla sağlanacak. Kaldırımlara, ahşap oturma mobilyaları da yerleştirilecek.

“Yenilenen sokak kütüphaneye prestij kazandıracak”

Sokak düzenlemesi, Başkan Hakan Tütüncü’nün, Cumhuriyet’in yeni yüzyılına armağan ettiği 22 kütüphane projesinin amiral gemisi olan 1 milyon kitap kapasiteli Antalya Kütüphanesi’ne prestij kazandıracak. Yenileme çerçevesinde kütüphane bahçesinin peyzaj düzenlemesi de gerçekleştirilecek. Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, 2700 Sokak’taki yenileme çalışmasının bu yaz döneminde tamamlanacağını ifade ettiler.

“Kepez’e vitrin caddesi olacak “

Başkan Hakan Tütüncü de, yenileme çalışmasının tamamlanmasıyla Kepez ilçesinin, kütüphanesiyle, modern konutlarıyla, gençlere yönelik ticari işletmeleriyle, yeşil alanıyla, genişletilen araç ve yaya yollarıyla vitrin bir caddeye daha kavuşacağını söyledi. Başkan Tütüncü, yol düzenlemesinin bölgede yaşanan trafik yoğunluğunu azaltacağını da kaydetti.

2700 Sokak’taki yol genişletme çalışması, sokağın protokol yolu Gazi Bulvarı’nın devamı olan ve Akdeniz Üniversitesi’nin kuzeyinde yer alan Hürriyet Caddesi ile Akdeniz Sanayi’ye ulaşımı sağlayan 75. Yıl Caddesi’ne yakın olması bakımından önem taşıyor.